Seçim anketi: CHP'nin oyları yükseldi, AKP ilk sırayı kaybetti

ORC Araştırma, 'Siyasi Eğilimler Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

21-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

CHP, geçtiğimiz ankete göre oylarını artırarak 29.8 puan ile ilk sırada yer aldı. AKP ise geçen ankete göre düşüş yaşadı ve 29.3 puan ile ikinci sıraya geriledi.

Diğer partilerin oy oranları şöyle oldu:

MHP: %8,8

DEM Parti: %7,4

Yeniden Refah: %5,2

Zafer Partisi: %4,9

İYİ Parti: %4,5

BBP: %1,9

Gelecek: %1,7

TİP: %1,6

ORC'nin 2-7 Ocak tarihinde paylaştığı seçim anketinde AKP, yüzde 30,2 ile ilk sırada yer almıştı. CHP'nin puanı ise 29 olmuştu.

Yeni seçim anketinde AKP'nin oylarının düştüğü ve ikinci sıraya gerilediği, CHP'nin ise oylarında artış yaşandığı ve ilk sıraya yerleştiği görülüyor.