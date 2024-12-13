Seçim anketi: Kararsızlar zirvede, AKP oylarını artırdı, CHP geriledi

Asal Araştırma, aralık ayında gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

1.860 kişiyle görüşülere yapılan ankette katılımcılara, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankette ilk sırayı 30.4 puan ile "kararsızlar" elde etti. AKP, geçtiğimiz ankete göre oylarını artırarak 22.6 puan ile ilk sıraya yerleşti. CHP'de ise oy kabı görüldü ve 21.4 puan ile ikinci sırada oldu.

AKP İLK SIRADA

Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok/yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra AKP, 32.5 puan ile ilk sırada yer aldı. Bir önceki ankette AKP'nin oyu yüzde 31.1 şeklindeydi.

CHP ise geçtiğimiz ankete göre oylarını düşürdü. Ankette CHP'nin puanı 30.7 oldu ve ikinci sıraya geriledi. CHP'nin geçtiğimiz ankette oyu yüzde 32.8'di ve ilk sıradaydı.

Diğer partilerin oy oranı şöyle oldu:

MHP: %9.6

DEM Parti: %9.1

İYİ Parti: %5.2

Zafer: %3.2

Anahtar Parti: %1.9

TİP: %1.4

Diğer: %3