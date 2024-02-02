Seçim anketi: TBMM'de grubu olan tüm partiler oy kaybetti

Hbs Araştırma Şirketi, seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre tüm partiler oy kaybetti.

Hbs Araştırma Şirketi, seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Sonuçlara göre TBMM'de grubu bulunan partiler oy kaybederken mayıs seçimlerinde daha düşük oy alan partilerin bir kısmı oylarını artırdı.

Aralık ayında 6 bin 100 seçmenle yüz yüze görüşülerek yapılan anketin sonuçlarına göre siyasi partilerin oy oranları şöyle ölçüldü:

AKP: %34,2

CHP: %21,3

MHP. %8

DEM Parti: %7,8

İYİ Parti: %7,7

YRP: %4,3

Zafer Partisi: %3,7

Diğer: %3

Kararsız: %10