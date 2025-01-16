Seçim anketinde dikkat çeken sonuç: Kararsızlar büyük farkla zirvede!

Asal Araştırma, ocak ayında gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

1800 kişi ile yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankette ilk sırayı 36.7 puan ile "Kararsız/Oy kullanmam" diyenler aldı.

CHP 20.2 puan ile ikinci sırada, AKP ise 18.7 ile üçüncü sırada oldu.

Diğer partilerin oy oranı şöyle oldu:

DEM Parti: 6,1

MHP: 5,6

İYİ Parti: 2,8

Yeniden Refah: 2,5

TİP: 1

Anahtar Parti: 0,9

Diğer: 3,2

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA

Ankette kararsız ve oy kullanmam diyenler dağıtıldıktan sonra CHP, 31.9 puan ile ilk sırada yer aldı.

CHP'yi 29,6 puan ile AKP takip etti.

Diğer partilerin oy oranları şöyle oldu:

DEM Parti: 9,6

MHP: 8,9

İYİ Parti: 4,4

Yeniden Refah: 3,9

Zafer: 3,6

TİP: 1,6

Anahtar Parti: 1,4

Diğer: 5,1