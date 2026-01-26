Seçim anketinde "kararsız" patlaması

Ekonomik ve sosyal problemlerin sürdüğü Türkiye’de seçim anketleri ortaya ilginç sonuçlar çıkartıyor.

Asal Araştırma tarafından yapılan, “Türkiye Siyasi Gündem Ocak 2026 Araştırması” adlı araştırma, “kararsız seçmen” oranıyla dikkat çekti.

26 ilde 16-24 Ocak 2026 tarihleri arasında önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak 18 yaş ve üzeri toplamda 2 bin kişiyle yapılan araştırmada, “kararsız/oy kullanmam” diyenlerin oranı yüzde 33,4 olarak kaydedildi.

Kararsızlar böylece en kalabalık seçim grubu oldu.

Kararsızlar dağıtılmadan önce CHP yüzde 23,2, AKP ise 21,4 çıktı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise CHP 34,8, AKP yüzde 32,1 olarak ölçüldü.

AKP’nin ittifak ortağı MHP’nin yüzde 7 ile baraj sınırında kalması dikkatleri çeken bir başka veri oldu. DEM yüzde 8,4, İYİ Parti ise yüzde 4,9 oranıyla ankette yer aldı.

Asal Araştırma’nım “Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusu üzerine şekillenen tablolar şöyle: