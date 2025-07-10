Seçim baskısı rahatsız ediyor

Buse İlkin YERLİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'li belediyelere yapılan operasyonlar hakkında konuşan Erdoğan, "Bu sürecin hiçbir tarafında yokuz" derken "Yargı, cumhuriyet tarihinin en büyük hırsızlık çetesine yönelik bir soruşturma açtı" ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in kendisine yönelik sözlerine ve erken seçim çağrısına da yanıt veren Erdoğan, "Seçim 2028’de yapılacak Bay Özgür" dedi.

Bu partinin başında, şaibeyle anılan Kasım 2023 kurultayının ardından getirilen bir şahıs var. Oturduğu koltuğu bir türlü dolduramayan bu zat her fırsatta kürsüye çıkıp meyhane ağzıyla bağrıyor, çağrıyor, höykürüyor. Bir sonraki kürsüde daha önce söylediklerinin tam tersi bir sürü zırvayı arka arkaya sıralıyor. Bizim halkımız, karikatür tipleri sever. Milletimiz CHP Genel Başkanı sıfatıyla mecburen maruz kaldığı bu şahsın sahnedeki garip hallerine gülüyor, eğleniyor, sonra da işine gücüne bakıyor. Bir nevi bedava komedi. Ülkeye bir faydası yok ama en azından milleti eğlendiriyor."

SEÇİM 2028’DE YAPILACAK

Özgür Özel'in 'Kasım'da sandık getir' çağrısına da yanıt veren Erdoğan, seçimin zamanında yapılacağını ifade etti: "Son dönemde çıkardıkları gürültünün satır aralarına baktığımızda yine aynı aklı, yönetmeleri görüyoruz. Batılı ülke ve kurumlara 'Niçin Türkiye'ye müdahale etmiyorsunuz' diyecek kadar alçaldıklarına şahit olduk. 1950'den beri hep yaptıkları gibi iktidarı yine dış güçlerin desteğinde arıyorlar. CHP'nin başındaki zat bir süredir sandık diyip duruyor. Bu ülkede CHP'nin demokrasiye sapladığı hançerler dışında sandık daima siyasetçinin baş tacı olmuştur. Anayasa ve seçim kanunu değişmediğine göre cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi 2028 yılında, mahalli idareler seçimi 2029 yılına yapılacak. Siyasetin ve milletin böyle bir gündemi yok. Bu zatın hangi sandıktan, seçimden bahsettiğini bilmiyoruz."

Erdoğan öte yandan Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekrem İmamoğlu'nun duruşmalarının TRT'de canlı yayınlanması çağrısına yanıt verdi. Erdoğan, "Bana göre gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olur" dedi.

İktidarın baskılarına ve CHP Lideri Özgür Özel’in erken seçim çıkışını Siyaset bilimci Doç Dr. Onur Alp Yılmaz BirGün TV’ye değerlendirdi. Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Türkiye, görünüşte üç kişiye, Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan’a dayalı bir modelin inşasına yöneliyor. Ancak bu model, bildiğimiz anlamda evrensel değerlerle şekillenmiş bir demokrasinin tamamen ortadan kalktığı bir rejimi işaret ediyor. Öyle bir sistem ki, kimliklerin tanındığı ama demokrasinin fiilen ortadan kaldırıldığı bir Türkiye yaratılmak isteniyor.

İktidar, seçim kaybetmeyeceği bir CHP yaratmak istiyor. Etnik ya da dini kimliklerin tanındığı ama demokratik çoğulculuğun olmadığı bir yapı inşa ediliyor. Bu yapının önündeki en büyük engel, Türkiye’nin yedi bölgesinden de oy alabilen, ülkenin her kesiminde karşılık bulan CHP. Bugün iktidarın asıl hedefi, Özgür Özel şahsında Ankara’ya indirgenmiş, rejimin elitler arası oyununa razı olan bir CHP üretmektir. Erdoğan’ın Özel’e verdiği mesaj da budur. Bu, siyasetin halktan koparıldığı bir elitler düzenidir.

EYLEMLER ANLAMLI

Muhalefet elbette dinamiktir ve sokak mitingleri gibi eylemler bu dinamizmi besler. Ancak şu ana kadar bu eylemlerin iktidarı durdurabildiğini söylemek zor. Rejim, otoriterleşme yoluna girdiği için baskıyı sürekli artırmak zorunda. Dış politika bu anlamda rejimin konfor alanı. Ortadoğu’da ve Güney Kafkasya’da kurmaya çalıştığı düzen, ABD ve İsrail’in çıkarlarıyla örtüşüyor.

İktidarın en büyük korkusu, konfor alanının bozulması. CHP, elindeki güçle bu konforu sarsmaya çalışıyor. Ara seçim baskısı yaratmak, iktisadi talepleri siyasal hamlelere dönüştürmek bu açıdan önemli. Ancak bu mücadele artık anketler üzerinden, "Hukuka uygun mu, değil mi?" gibi değerlendirmelerle yürütülemez. Türkiye’de fiilen hukuk devleti yok ve demokrasi prosedüre indirgenmiş durumda. Bu koşullarda, her gün bu rejimi rahatsız eden küçük eylemler bile anlamlıdır.”