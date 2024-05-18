Seçim bitti, iletişim kesildi

İletişim Başkanlığı, bu yılın ilk çeyreğinde 1,6 milyar TL harcadı. Yerel seçimlerin gerçekleştirildiği mart ayında kurum tarihinin rekorunu kıran Başkanlığın nisan ayında yalnızca 96 milyon TL harcaması, “Propaganda başkanlığı seçimler için para saçtı” iddialarını akıllara getirdi.

Mustafa BİLDİRCİN

24 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan İletişim Başkanlığı, faaliyetleri nedeniyle tartışmalara neden oldu. 2019’da 344 milyon 531 milyon TL olan kurumun toplam bütçesi, 2024 yılında 4,1 milyar TL’ye kadar çıkarıldı. Muhalefetin, “Kamuoyu algısını iktidar lehine yönetmek” ile suçladığı İletişim Başkanlığı’nın 2024 yılı harcamalarının aylara göre dağılımı dikkati çekti.

Fahrettin Altun idaresindeki İletişim Başkanlığı’nın harcamalarının yerel seçimin gerçekleştiği mart ayında çarpıcı şekilde arttığı ortaya çıktı. Başkanlığın mart ayı harcamasında şubat ayına göre yaşanan artış, yüzde 200 olarak kaydedildi.

SEÇİM ENDEKSLİ

İletişim Başkanlığı, 2024’e 278 milyon 862 bin TL harcama ile başladı. Başkanlığın harcaması, şubat ayında ise 304 milyon 117 bin TL’ye yükseldi. Ocak-şubat döneminde toplam 582 milyon 979 bin TL harcayan İletişim Başkanlığı, yerel seçimin gerçekleştiği mart ayında ise kesenin ağzını açarak tam 913 milyon 776 bin TL’lik harcamaya imza attı.

Başkanlığın harcamasının, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin geride kalması ile nisan ayında bir anda düştüğü öğrenildi. Ocak-Mart dönemindeki harcaması ile “Kamu kaynakları propaganda için kullanılıyor” eleştirilerinin hedefinde olan İletişim Başkanlığı’nın nisan ayında yalnızca 96 milyon 540 bin TL harcadığı bildirildi.

VATANDAŞIN CEBİNDEN

CHP Halkla İlişkiler ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Burhanettin Bulut, İletişim Başkanlığı’nın harcamalarını BirGün’e değerlendirdi. Harcamanın, “AKP’nin bütün kurumlarıyla seçim harcamalarını vatandaşın vergilerinden karşıladığını” ortaya koyduğunu belirten Bulut, “İletişim Başkanlığı’nın seçim ayı olan mart ayında harcadığı para 913,7 milyon TL, dile kolay. Babalarının parası değil, vatandaşın parası” diye konuştu. İletişim Başkanlığı’nın, “Saray’ın izinden giderek itibardan tasarruf etmediğini ve harcamalarında Saray’la yarıştığını” kaydeden Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yetmedi, bütçeden mart ayında temsil, tanıtma, ağırlama, toplantı ve organizasyon gideri olarak harcanan para 1 milyar 341 milyon 170 bin TL. Kamuda tasarruf dedikleri memurun servisi, lojmanı… Kemeri vatandaş sıksın istiyorlar ancak kendileri har vurup harman savurmaya devam ediyorlar. Harcanan paralar da seçim sonrası ek vergi ve zam olarak bir kez daha vatandaşın sırtına yükleniyor.

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HER AY YÜZ MİLYONLARCA TL

Başkanlığın toplam 4,1 milyar TL bütçe ile başladığı 2024 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği harcamalar, aylara göre şöyle sıralandı:

Ocak: 278 milyon 862 bin TL

Şubat: 304 milyon 117 bin TL

Mart: 913 milyon 776 bin TL

Nisan: 96 milyon 540 TL