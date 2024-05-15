Seçim bitti, mülakat sözleri rafa kalktı

Seçimlerden önce verilen “mülakat kaldırılacak” vaatleri unutuldu. Mülakat ısrarına yönelik yönetmelik yayımlanırken sözlü sınav komisyonlarının yetkileri genişletildi, mülakatta keyfi uygulamaların önü açıldı.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" vaadi, eğitim alanında kısa sürede boşa çıktı. Öğretmen istihdamında mülakat, yine belirleyici kılındı. Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik değişikliği ile sözleşmeli öğretmen istihdamında mülakatta ısrarcı olunacağı ortaya konuldu.

Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik mülakat puanının, KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenmesine karar verildi. İktidarın öğretmen istihdamında mülakat ısrarına, eğitimcilerin büyük tepkisini çekti.

Yönetmeliğe göre, KPSS puanı ile atamalara başvuran öğretmenler sözlü sınava alınırken sınavın başarı puanı, KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenecek. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve Eğitim Uzmanı Ali Taştan, iktidarın mülakat ısrarına yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulundu.

ÜNİVERSİTELERE HAKARET

Mülakatın, “Torpil mekanizmasına” dönüştüğünü kaydeden Özbay, “Öğretmen atamalarında emeği ve liyakati yok sayan mülakat dayatmasını yargıya taşıyacağız” dedi. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Mülakat kaldırılacak” vaadini anımsatan Özbay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sözlerini tutup mülakatı kaldırmak yerine eskiye göre daha objektif bir kriter getirildiği izlenimi yaratılmak istenmektedir. Yani bu düzenlemenin hiçbir olumlu ve iyimser tarafı bulunmamakta olup tamamıyla bir aldatmacadır. Kimse bu kandırmacaya da alet olmamalı, olumlu bakmamalıdır. Sorunun çözümü bellidir ve tek çözüm de atamalarda mülakatların tamamıyla kaldırılmasıdır. Bu düzenleme, üniversitelere de hakarettir. Eğitim Fakülteleri’ne, ‘Siz öğretmen yetiştiremiyorsunuz’ demektir.”

KEYFİ UYGULAMA TEHLİKESİ

Sözlü sınava dayalı sözleşmeli öğretmenliğin mucidinin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olduğunun altını çizen Eğitim Uzmanı Ali Taştan ise şunları söyledi: “Mevcut durumda Bakanların sözlü talimatı ile mülakatlarda genel olarak KPSS’de alınan puan veriliyor. Yeni düzenleme ile sözlü sınav komisyonlarına daha geniş yetki verildi. Keyfi uygulamaların önü biraz daha açılmış oldu. KPSS’den 90 almış bir öğretmene sözlü sınavdan 60 verildiğinde ortalaması 75, KPSS’den 80 almış başka bir öğretmene ise sözlü sınavdan 75 verdiğinizde ortalaması 77,5 yapıyor. KPSS’de yüksek puan alan öğretmenlerin önü bu şekilde daha kolay kesilebilecek. Sözlü sınav komisyonlarına bu düzenleme ile eskisine nazaran daha geniş yetkiler verildi.”

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LİYAKATSİZLİK YAPISAL BİR SORUN

Eğitimcilerin sözlü sınav sistemine ilişkin tepkileri sürerken Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada keyfi uygulamalarının söz konusu sistemle birlikte önünün açılacağı vurgulandı. Açıklamada, “Eğitim sistemine yönelik olarak yapılmak istenen değişiklikler başta olmak üzere, yapılan her atama ve sınavın şaibeli olduğu yönünde kamuoyunda geniş bir yargı bulunmaktadır. Bugüne kadar mülakatlarda yüksek puan almasına rağmen düşük sözlü not verilerek elenenlerin durumu bu düşünceyi pekiştirmektedir” denildi. Öğretmen atamalarında liyakatsizliğin yapısal bir sorun haline geldiği vurgulanan açıklamada, “Yapılması planlanan yeni mülakat düzenlemesinin atamalardaki adaletsizliği azaltma yönünde bir adım olarak atıldığı ifade edilse de, MEB’in bu konudaki sicilinin bozuk olması liyakatli ve adaletli bir ölçme ve değerlendirme yapılmasını güçleştirmektedir.”