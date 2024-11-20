Seçim bitti, yardım gitti

AKP iktidarlarında uygulanan ekonomi politikası, Türkiye’yi uçurumun kenarına sürükledi.

Resmi verilere göre Türkiye’de Eylül 2024 itibarıyla 14 milyon 753 bin 512 kişi, düzenli sosyal yardım olmadan yaşamını sürdüremez hale geldi. İktidar ise yoksulluğu önleyici köklü politikalar yerine, “Sosyal yardım perdeli” geçici çözümleri tercih etti. Bu kapsamda sosyal yardım bütçesi hemen her yıl daha da artırılarak yurttaşlara adeta sus payı verildi.

İktidarın sosyal yardımları, hemen her seçim döneminde zirve yaptı. Bu da yerel yönetimlerin yanı sıra genel bütçeden aktarılan sosyal yardımların “Oy beklentisiyle” yapıldığı eleştirilerine yol açtı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal yardım verilerinin detayları da “Sosyal yardım bütçesi seçim için kullanılıyor” iddialarının haklılığını gözler önüne serdi. Sosyal yardımlardan yararlandırılan kişi sayısı, yerel seçimlerin gerçekleştirildiği Mart ayında zirveye ulaştı, ardından ise düşüşe geçti.

Bakanlığın verilerine göre, Ocak-Eylül 2024 döneminde, “Düzenli Sosyal Yardımlar” kapsamında en yüksek yardım yapılan ay Mart ayı oldu. Toplam 3 milyon 900 bin 847 kişinin düzenli sosyal yardım kapsamına alındığı Mart ayından sonra yardım alan kişi sayısı geriledi.

Benzer bir tablo Türkiye Aile Destek Programı’nda da yaşandı. Aşırı yoksul hanelerin alındığı destek programı kapsamındaki kişi sayısı, seçimlerin yapıldığı mart ayında 3 milyon 305 bin 773 olarak kaydedildi. Sayı, sonraki aylarda azaldı. Eylül ayında 3 milyon 127 bin 881 kişi yardımlardan yararlandı.