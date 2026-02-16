Seçim çalışmasına ceza çıkmıştı: SOL Partililerin hapis cezası istinafta bozuldu
Bolu’da bildiri dağıtan SOL Partililere verilen hapis cezası istinafta bozuldu. Üst mahkeme suç unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle mahkumiyet kararını bozarak beraat verdi.
HABER MERKEZİ
Bolu’da seçim bildirisi nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 11 ay 20’şer gün hapis cezasına çarptırılan 3 SOL Parti üyesi hakkında verilen karar, istinaf incelemesinde bozuldu. Üst mahkeme, yerel mahkemenin mahkûmiyet hükmünü kaldırarak sanıklar hakkında beraat kararı verdi.
14 Mayıs seçimleri öncesinde kent merkezinde dağıtılan bildiride yer alan "Soyguncuyu, yalancıyı, zalimi gönderelim" ifadeleri gerekçe gösterilerek haklarında dava açılan SOL Partili Ahmet Aksoy, Özer Çetinkaya ve Yusuf Belek, Bolu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış ve ayrı ayrı 11 ay 20’şer gün hapis cezasına mahkûm edilmişti.
Dosya, yapılan itiraz üzerine istinaf mahkemesine taşındı. İstinaf, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmayarak bozdu.
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi, söz konusu ifadelerin suç unsuru oluşturmadığına hükmederek 3 SOL Partili hakkında beraat kararı verdi.