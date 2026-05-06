Seçim ekonomisine start: Sıcak paraya kucak açıldı

AKP mali düzenlemeleri içeren torba kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifte ülkeye sermaye çekmeyi hedefleyen yeni vergi düzenlemeleri ve teşvikler yer aldı.

Seçim dönemine hazırlık olduğu görülen pakette özellikle sıcak parayı ülkeye çekmeyi hedefleyen maddelere yer verildi.

15 maddeden oluşan kanun teklifinin ilk maddesinde kamu alacaklarının tahsiline ilişkin düzenleme yer aldı.

Devlete olan borçlarda taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılıyor. Düzenleme ile teminat aranmaksızın ertelenebilecek borç tutarı ise 50 bin TL’den 1 milyon TL’ye yükseltilmesi teklif edildi.

Düzenlemeyle yurt dışı kazançlarını Türkiye’ye taşıyanlara yönelik vergi avantajları getiriliyor.

Gelir Vergisi Kanunu kapsamındaki istisnadan yararlanan kişilerin, istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

Ayrıca Türkiye’ye yeni yerleşen ve son 3 yılda mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin yurt dışından elde ettikleri kazanç ve gelir 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak.

SEKİZİNCİ VARLIK BARIŞI

Teklif ile 2008-2022 yılları arasında yedi kez uygulanan Varlık Barışı uygulamasının sekizincisi getiriliyor.

Gerçek ve tüzel kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki kayıt dışı varlıklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla yeni bir düzenleme yapılıyor.

Önceki düzenlemelerden farklı olarak taahhüt süresine göre kademeli vergi uygulaması öngörüldü.

Buna göre 31 Temmuz 2027’ye kadar yapılacak bildirimlerde, varlıkların belirli sürelerle finansal araçlarda tutulmasına bağlı olarak yüzde 0 ile yüzde 5 arasında değişen oranlarda vergi uygulanacak. Şartların sağlanması halinde bu varlıklar için vergi incelemesi yapılmayacak.

Varlıkların en az beş yıl boyunca bu şekilde tutulacağının taahhüt edilmesi halinde vergi oranı sıfır olarak uygulanacak.

En az dört yıl tutulacağı taahhüt edilirse yüzde 1, en az üç yıl için yüzde 2, en az iki yıl için yüzde 3 ve en az bir yıl için yüzde 4 oranında vergi alınacak. Herhangi bir süre taahhüdü verilmemesi durumunda ise genel oran olan yüzde 5 uygulanacak.

HIZLI GETİR BARIŞALIM

Ancak bu oranlar 2026 yıl sonuna kadar uygulanacak. Düzenlemeye göre, 1 Ocak 2027 sonrası altın ve dövizini getirenin vergi oranı artacak.

1 Ocak 2027- 31 Temmuz 2027 arasında yapılan bildirimlerde oranlara yarım puan artış uygulanacak.

Cumhurbaşkanı, 31 Temmuz 2027 tarihini her defasında altı ayı geçmeyen sürelerle bir yıla kadar uzatabilecek.

Eğer Cumhurbaşkanı süreyi uzatırsa 31 Temmuz 2027’den sonraki bildirimlerde oranlar yarım puan daha artırılacak ve toplamda 1 puan artırımlı uygulanacak.

Yasa teklifinin bu görüşmenin ardından TBMM’ye sunulması dikkati çekti. AKP’li Erdoğan, 27 Mart’ta Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde 10 trilyon dolardan fazla varlık yöneten dünyanın en büyük fon şirketi BlackRock’ın CEO’su Larry Fink’i kabul etti.Bakan Şimşek’in de yer aldığı görüşmede, Türkiye’deki yatırım fırsatları, küresel ekonomik gelişmeler ve ele alındı.Bu görüşmenin ABD ve İsrail’in Irak’a yönelik saldırıları sürerken Türkiye’den çok yoğun bir sıcak para çıkışının yaşandığı, Merkez Bankası’nın rezervlerinin eridiği bir dönemde yapılmış olması nedeniyle oldukça manidar bulunmuştu.Yasa teklifinin bu görüşmenin ardından TBMM’ye sunulması dikkati çekti.

VERGİ KIYAKLI ‘Nitelikli Hizmet Merkezi’

“Nitelikli Hizmet Merkezi” tanımı mevzuata giriyor.



En az 3 ülkede faaliyet gösteren ve yıllık hasılatının % 80’ini yurt dışındaki ilişkili şirketlerden elde eden sermaye şirketlerine bu statü verilecek.



Nitelikli hizmet merkezlerinde çalışanlara yönelik gelir vergisi istisnası uygulanacak. Brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı, İstanbul Finans Merkezi’nde 5 katı gelir vergisinden muaf tutulacak.



Teklifle, transit ticaret, nitelikli hizmet merkezleri ve İstanbul Finans Merkezi kapsamındaki kazançlara sağlanan indirimlerin “yurt içi asgari kurumlar vergisi” matrahından düşülebilmesine imkân tanınıyor.

