Seçim geçti, vaatler kaldı

AKP’nin hemen her seçim döneminden önce seçmene vadettiği projelerin büyük bölümü, seçimlerin ardından unutuldu. AKP’nin seçime endeksli projeleri, TBMM Genel Kurulu’nda da gündeme geldi. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Mersinli seçmene vaat edilen ancak seçimlerin ardından rafa kaldırılan projelerin dökümünü çıkardı.

AKP’nin seçim dönemleri vaatlerine yönelik görkemli lansmanlar yapıldığını ve projelerin, “Asrın projeleri” olarak tanıtıldığını belirten Dinçer, projelerin hayata geçirilmemesine tepki gösterdi.

BOL KESEDEN VAATLER

TBMM gündemine de taşınan ve “seçimden sonra unutulan projeler” olarak nitelendirilen Mersin’e yönelik bazı projeler, şöyle sıralandı:

• Antalya’dan başlayıp Mersin üzerinden Tarsus’u, Adana’yı, Gaziantep’i birbirine bağlayacak otoyol, 22 yıldır tamamlanamadı. Buna karşın tamamlanan Karadeniz Sahil Yolu, birden fazla kez de revize edildi.

• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da “Ana konteyner limanı Mersin’e yapılacak” diyerek söz verdiği limanın son anda Adana’ya yapılması kararlaştırıldı.

• Tarsus’a, “Kazanlı Turizm Alanı” yapılacağı belirtildi ve “Bölge beş yıldızlı otellerle dolacak” sözü verildi. Ancak Ocak 2025 itibarıyla bölgeye tek bir çivi dahi çakılmadı.

• Mersin için vaat edilen, “Lojistik köy” müjdesi de lafta kaldı. Köyün nereye yapılacağı dahi belirlenmedi.

YENİSİ YAPILMADI

• Mersin’de Şubat 2023 depremlerinin ardından 110 okul, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Ancak yıkılan okulların yalnızca 36 tanesi yeniden inşa edilerek eğitime kazandırıldı.

• AKP, “Turizm kenti yapacağız” dediği Mersin’e, tüm tepkilere karşın Akkuyu Nükleer Santralı’nı inşa etti.

• İktidarın, "Asrın projesi” olarak tanımladığı projelerden Silifke-Karaman yolunu projesi 10 yıldır bitirilemedi.

‘HÜKÜMET KULAK ASMIYOR’

BirGün’e konuşan CHP’li Talat Dinçer, Mersin’in çok göç alan bir kent olduğunun ve 6 Şubat depremlerinin ardından nüfusunun arttığının altını çizdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle depremzedelere yönelik önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Dinçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak göç dalgası nedeniyle şehrin altyapısı ve yolları, kalabalığı kaldırmıyor. Mersin’de, insanların hayatlarını kolaylaştıracak yatırımlara ihtiyaç olduğunu belirttik. Hükümet, bunlara kulak asmadı. AKP, her seçim dönemi gelir vaatlerini verir, ondan sonra bütün yatırımları yarım bırakır, arkasını döner gider. ‘Mersinliler bize oy vermiyor, o yüzden yatırım yapmıyoruz’ diye düşündüklerini biliyoruz. Hiçbir yatırımı tamamlamadığınız için Mersinliler size oy vermiyor, vermeyecek de.”