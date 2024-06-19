Seçim geçti, yoksul unutuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hiçbir ailenin geliri belirli bir seviyenin altına düşmeyecek” diyerek müjdelediği, “Aile Destek Sistemi” vaadi 2024’te hayata geçmeyecek. 2025’te ise asgari ücretin altında ‘destek’ verilecek.

Türkiye, 14 Mayıs 2023 ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde en kritik seçimlerinden birini geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen seçimler, 28 Mayıs'ta Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandı. Seçimlerin ardından gözler, AKP'nin seçim vaatlerine çevrildi.

Çok sayıda vaat, seçimlerin ardından unutulurken rafa kaldırılan seçim vaatleri arasında, “Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi” vaadi de yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verileri, 14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nden hemen önce duyurulan vaadin 2024 yılı içinde hayata geçirilemeyeceğini gözler önüne serdi.

UNUTULAN SEÇİM VAADİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024-2028 dönemine yönelik yol haritası niteliğindeki stratejik planındaki hedefler arasına, “Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi”ni de ekledi. Hedefin amacı ise “Sosyal yardımlar ile yoksulluk ve yoksulluğun etkileri azaltılacaktır” ifadeleriyle açıklandı. 11 Nisan 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, “Hiçbir hanenin gelirinin belirli bir seviyenin altına düşmemesi temin edilecek” şeklinde duyurulan müjdeye yönelik amacın gerçekleşme oranı da paylaşıldı. 2023 yılı ve 2024 yılının ilk yarısında hiçbir hanenin Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’ne dahil edilmediği öğrenildi.

MİLYONLARCA YOKSUL HANE

Bakanlığın, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin 2025, 2026, 2027 ve 2028 yıllarına yönelik gerçekleşme tahminleri ise Türkiye'deki yoksulluğun giderek daha da derinleşeceğini ortaya koydu. Buna göre, 2025 ve 2028 yıllarını da kapsayan dört yıllık dönemde, “Geliri asgari ücretin altında olan” ve Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’ne dahil edilecek kişi sayısı, yıllara göre şöyle sıralandı:

2025: 3 milyon 500 bin

2026: 3 milyon 600 bin

2027: 3 milyon 700 bin

2028: 3 milyon 800 bin

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GELİR TAMAMLAYICI AİLE DESTEK SİSTEMİ NEDİR?

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi, AKP’nin seçim beyannamesinde şu ifadelerle açıklanıyor:

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin ve buna bağlı aile bazlı vatandaşlık maaşının, Aile Koruma Kalkanı Projesi’ne uyumlu yürütülmesi ailelerde meslek edinmenin ve her ailede en az bir kişinin istihdam edilmesinin öncelik olarak ortaya konulması anlamına geliyor. Böylece her ailenin evine en az bir asgari ücretin girmesi hedefleniyor. Yani aile bazlı vatandaşlık maaşının ancak ailede kimsenin çalışmadığı veya bir eve asgari ücretten az ücret girdiği durumlarda, ailede en az bir kişi iş gücüne girene kadar uygulanacağı anlaşılıyor.