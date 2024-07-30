Seçim gerilimi

Venezuela’da ABD destekli muhalefet Maduro’nun seçilmesini hazmedemedi. Muhalifler orduyu göreve çağırdı. ABD ve Batılı ülkeler de Maduro’yu hedef aldı, Milei darbe istedi. Solcu liderlerden tebrik yağdı.

Dış Haberler

ABD’nin abluka altında aldığı Venezuela’da muhalefet Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun seçim zaferini kabul etmedi. Ulusal Seçim Konseyi, Maduro’nun yüzde 51,2’yle yeniden başkan seçildiğini duyururken seçime hile karıştırıldığını iddia eden muhalefet, orduyu harekete geçmeye çağırdı, yüzde 70’le kendi adaylarının kazandığını açıkladı.

Ulusal Seçim Konseyi’ne göre ise muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) muhalefet adayı Edmundo Gonzalez Urrutia oyların yüzde 44,2’sini aldı. Eski bir diplomat olan 74 yaşındaki Urrutia seçim sonuçlarını reddettiklerini söyledi, ordudan gerçek sonuçlara saygı göstermesini ve bu yönde hareket etmesini istedi.

ORDUYA ÇAĞRI YAPTILAR

Muhalif siyasetçi Maria Corina Machado da "Venezuela halkı ve tüm dünyaya söylüyoruz ki ülkenin yeni başkanı Edmundo Gonzalez Urrutia’dır. Biz kazandık" dedi. Ordudan duruma müdahale etmesini isteyen Machado, "Halk konuştu ve Maduro’yu istemediğini söyledi. Tarihin doğru tarafında olma zamanı" ifadelerini kullandı.

Maduro, sonuçlarının ilanının ardından yaptığı ilk açıklamada "Barış, istikrar ve adalet olacak" dedi. Seçimlerden önce düzenlenen bağımsız anketler, 61 yaşındaki Maduro’nun 11 yıllık iktidarının sona ereceğine işaret ediyordu. Pazar günkü seçim muhalefet ile geçen yıl varılan uzlaşı üzerine gerçekleşti. Seçim sözü verilince ABD Venezuela’ya yönelik bazı yaptırımları hafifletmişti.

SAĞCI LİDERLER KIŞKIRTIYOR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Japonya’da, açıklanan sonuçlara ilişkin derin endişe duyduklarını belirtti. Uruguay Devlet Başkanı Luis Alberto Lacalle Pou ise Venezuelalı liderin "zaferini tanımadıkları" mesajını verdi. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ise Maduro’yu "diktatör" olarak itham etti, halkın "komünist diktatör rejimini sonlandırdığını" savundu. Milei, açık bir dille darbe çağrısında bulunarak, "Silahlı Kuvvetlerin bu sefer demokrasi ve halk iradesini savunacağını umduklarını" söyledi.

Peru Dışişleri Bakanı Javier Gonzalez-Olaechea, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçim sonuçları üzerine Peru’nun Venezuela Büyükelçisi’ni istişare için çağırdıklarını ifade ederek, seçimde halk iradesinin ihlal edildiğini savundu.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, seçim sonuçlarına şüpheyle yaklaştıklarını belirterek, sonuçların kontrol edilmesi talebinde bulundu. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de seçim sonuçlarında "tam şeffaflık" çağrısı yaptı. Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, seçim sonuçlarını kabul etmekte "tereddütlü" olduklarını aktardı. Kosta Rika hükümetince yapılan açıklamada, Maduro’nun galip geldiği seçimi "tanımadıkları" ifade edilerek, "hileli olduğu" iddiasıyla seçimleri reddettikleri belirtildi. Şili’nin solcu Devlet Başkanı Gabriel Boric, yaptığı paylaşımda, verilere inanmadıkları için seçim sonuçlarını kabul etmediklerini bildirdi.

RUSYA VE ÇİN’DEN MADURO’YA DESTEK

Sağcı liderlerin aksine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Maduro’yu kutladı. Kremlin’in yayımladığı kutlama mesajında, Rusya ile Venezuela’nın stratejik ortak olduğuna işaret eden Putin, “Çalışmalarınızın her alanda ilerici gelişmelere katkıda bulunmaya devam edeceğinden eminim. Bu, dost halklarımızın çıkarlarını tam olarak karşılarken, daha adil ve demokratik bir dünya düzeni inşa edilmesiyle de uyumludur” ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, olağan basın toplantısında, Çin ve Venezuela’nın iki iyi dost ve birbirini destekleyen ortaklar olduğunu belirterek, Maduro’yu yeniden başkan seçilmesi dolayısıyla kutladı. Lin, ikili ilişkilerin ve stratejik ortaklılığın geliştirilmesi çağrısı yaptı. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Maduro’yu tebrik ederek, Venezuela halkının seçimine saygı duyduklarını belirtti. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Cane de "tarihi zaferi" için Maduro’ya tebriklerini ileterek, "Kardeşim, zaferle emperyalist yanlısı muhalefeti yendin" diye seslendi. Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega Maduro’nun zaferini kutladıkları bir mektup gönderdi. Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, Maduro’yu "tartışmasız zaferi" için kutladı.