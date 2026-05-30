Seçim hattında jeopolitik satranç

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Batı ile Rusya arasında nüfuz mücadelesine sahne olan Ermenistan’da 7 Haziran’da yapılacak kritik seçimler öncesi Moskova, Erivan’ın Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile yakınlaşmasının “ortaklığı zayıflattığını” açıkladı.

Batı basını ise Rusya’nın Batı’ya yakınlaşmasını durdurmak için “gizli operasyonlar yürüttüğünü” ileri sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ermenistan’ın Rusya ile ilişkilere yönelik açıklamalarının eylemleriyle çeliştiğini söyledi. Zaharova, Ermenistan’ın Rusya karşıtı siyaset izleyen NATO ile yakınlaşmasının “endişe verici” olduğunu kaydetti.

‘RUSYA ÇEKİLMEYECEK’

AB’nin ekonomik bir birlikten saldırgan askeri bir birliğe dönüştüğüne dikkat çeken Zaharova, “Erivan yönetiminin bu konudaki yaklaşımı, ülkelerimiz arasında karşılıklı çıkar sağlayan stratejik ortaklığı zayıflatıyor, Erivan için bu ortaklığı kaybetme riskini oluşturuyor” ifadelerini kullanırken Ermenistan’ın bağımsız ve egemen ülke kalmasından yana olduklarını dile getirdi.

Batı’nın, Rusya’nın Güney Kafkasya’dan çekilmesini istediğini belirten Zaharova, “Bunun aksine Rusya, Güney Kafkasya’yı terk etmeyecek ve bunu yapmayı düşünmüyor. Bu, tarihsel ve coğrafi nedenlerden dolayı imkânsız. Ancak AB ve ABD’nin bölgedeki çıkarlarının ne kadar ciddi ve uzun vadeli olduğu açık bir soru” şeklinde konuştu.

‘KREMLİN OPERASYONU’

Reuters’a konuşan Batılı istihbarat kaynakları ise Rusya'nın Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın yeniden seçilmesini “kesin olarak” engellemek ve Batı ile yakınlaşmasını durdurmak için için gizli operasyonlar yürüttüğünü ileri sürdü. Kaynaklar, Moskova’nın planları arasında Rusya yanlısı adayları destekleyen dezenformasyon kampanyaları ve Rusya'da yaşayan on binlerce Ermeni seçmenin ülkeye uçaklarla taşınması bulunduğunu iddia etti.

Ermenistan seçimlerinde yurtdışında oy kullanılamazken Rusya’da iki milyondan fazla Ermeni olduğu belirtiliyor. Kaynaklara göre Rus makamları 100 bin seçmenin taşınması için yaklaşık 50 milyon dolar bütçe hesapladı.

Jeopolitik hesapların merkezlerinden Kafkaslarda etkisini artırmak için harekete geçen ABD ile Rusya’nın etki alanını sınırlandırmak isteyen AB, Batı ile yakınlaşmayı sürdüren Paşinyan’a desteğini artırdı. Seçime günler kala ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Ermenistan ziyareti, bu desteğin en net göstergesi oldu.