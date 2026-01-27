Seçim müjdesi piste çakıldı: Harcama var açılış yok

Yap-İşlet-Devret (YİD) projeleri havacılık sektöründe karadelik haline geldi. Havalimanlarındaki, “Garanti altı gerçekleşmeler” nedeniyle DHMİ’nin kasasından şirketlere yüz milyonlarca dolar aktarıldı.

YİD kapsamında yaptırılan havalimanlarının yanı sıra, ihtiyaca bakılmaksızın birçok kente inşa ettirilen havalimanları da müteahhitlerin kasasını doldurdu. Maliyeti itibarıyla tartışma yaratan ve boş kalan havalimanları arasında yer alacağı gerekçesiyle eleştirilen Yozgat Havalimanı’nın maliyetinde de çarpıcı artış yaşandı. Yapımına 2018 yılında başlanan Yozgat Havalimanı, öngörülen maliyetini henüz tamamlanmadan 14’e katladı.

İLK MALİYET 652,4 MİLYON TL

Yozgat ili ve çevresinin hava ulaşım ihtiyacını karşılaması amacıyla planlanan Yozgat Havalimanı için ilk adım, 2018 yılında atıldı. Yozgat şehir merkezine 15 kilometre mesafeye konuşlanan havalimanına yönelik, “Belli istekliler arasında” gerçekleştirilen altyapı inşaatı işinin ihalesi, iktidara yakınlığıyla bilinen YDA İnşaat ve EMT İnşaat’a verildi. Şirketler ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi arasında 8 Mart 2018 tarihinde sözleşme imzalandı. Havalimanının toplam maliyeti 2021 yılında, 652 milyon 400 bin TL olarak açıklandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şubat 2019’da Yozgat'ta düzenlediği mitingde, havalimanına yönelik açıklamalarda bulunarak, havalimanının 2022 yılında bitirileceğini söyledi. Ancak Yozgat Havalimanı, Ocak 2026 itibarıyla halen tamamlanamadı. Tamamlanma yılı 2028 olarak belirtilen havalimanının maliyetinde de çarpıcı artış kaydedildi.

FAHİŞ HARCAMA

2021’de altyapı ve üstyapı çalışmaları için kullanılacak kaynak dahil toplam 652,4 milyon TL olarak açıklanan maliyete karşın havalimanı inşaatına 2025 sonu itibarıyla 6 milyar 685 milyon 331 bin TL harcandığı belirlendi.

2018-2025 döneminde 6,6 milyar TL kaynak yutan havalimanı için harcanması planlanan toplam kaynaktaki artış da dikkati çekti. 2021 yılında 652 milyon 485 bin TL olan Yozgat Havalimanı projesinin toplam tutarı, yıllara göre şöyle sıralandı:

2021: 652 milyon 485 bin TL

2022: 990 milyon 906 bin TL

2023: 2 milyar 983 milyon TL

2024: 5 milyar 963 milyon TL

2025: 7 milyar 876 milyon TL

2026: 9 milyar 430 milyon TL