Seçim öncesi muhalefete yönelik baskılar artıyor

Avrupa ile Rusya arasında bölünen Moldova’da muhalefete yönelik baskıların ardı arkası gelmiyor. Adalet Divanı, muhalefetteki Zafer Bloku’nda yer alan dört partinin faaliyetlerine yönelik kısıtlamalara ilişkin kararı onadı. Karar, söz konusu partilerin 28 Eylül’deki seçimlere katılmasını engelliyor.

Seçime gidilirken tansiyonun yükseldiği ülkede Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul geçen haftalarda tutuklanmıştı. Muhalefet milletvekilleri de Rusya’yı ziyaret ettikleri gerekçesiyle Kişinev Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Bunların yanı sıra bir dizi muhalif siyasetçi hakkında ceza davaları açıldı.

MUHALİF MEDYAYA YASAK

Batı yanlısı Kişinev yönetimi ayrıca seçimlerden 30 gün önce ve 30 gün sonra protestoları yasaklamaya çalışıyor. İki yıl önceki siyasi olaylarda iktidarı eleştiren 13 televizyon kanalı ve düzinelerce internet sitesi kapatıldı. Kapatılanlar arasında Sputnik Moldova’nın web sitesi, Komsomolskaya Pravda, Rossiyskaya Gazeta, Orizont TV, Prime TV, Publika TV de yer aldı.