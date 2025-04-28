Seçim öncesi saldırı

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Kanada’nın batısındaki British Columbia eyaletinin en büyük şehri Vancouver’da bir araç, Filipinlerin ulusal kahramanı Lapu Lapu adına düzenlenen sokak festivalinde kalabalığın arasına daldı.

Vancouver polisi, saldırı sonucu en az 9 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı. Olaya ilişkin festivaldeki kalabalık tarafından yakalanan 30 yaşındaki bir erkek gözaltına alınırken polis, “saldırının bir terör eylemi olmadığını” kaydetti.

SALDIRGAN YAKALANDI

Şüphelinin emniyet güçlerince “faklı vakalar nedeniyle bilinen” bir kişi olduğunu belirten Vancouver Polisi yetkilisi Steve Rai, “Kurbanlar bölgedeki hastanelere kaldırılırken benim kesin sayı konusunda spekülasyonda bulunmam insafsızca olur” dedi.

SALDIRIYA TEPKİ YAĞDI

Kanada Başbakanı Mark Carney, saldırı sonrası “Bu akşam Vancouver’daki Lapu Lapu festivalinde yaşanan korkunç olayı duyduğum için yıkıldım. Hepimiz sizinle birlikte yas tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

Vancouver Belediye Başkanı Ken Sim ise “bu son derece güç zamanda Vancouver’daki Filipinli topluluğunun ve saldırıdan etkilenenlerin yanında olduklarını” belirtti.

Ana muhalefetteki Muhafazakâr Parti’nin lideri Pierre Poilievre de sosyal medya paylaşımında “Düşüncelerim Filipinli topluluğun ve bu anlamsız saldırıya hedef olan tüm kurbanların yanında” ifadelerini kullandı.

LAPU LAPU GÜNÜ

Lapu Lapu Günü, her yıl 27 Nisan’da Filipinlerin Portekiz sömürgeciliğine karşı duran ulusal yerli kahramanları Lapu Lapu anısına düzenleniyor. Filipinliler, 1521 yılında Portekizli kâşif Ferdinand Macellan’ın birliklerini yenen Lapu Lapu’yu ulusal kahraman olarak görüyor.

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KANADA ERKEN SEÇİME GİDİYOR

Vancouver’daki saldırı, ülkede bugün düzenlenecek erken genel seçimden sadece 2 gün önce, partilerin seçim kampanyalarının son gününde gerçekleşti. Polis, saldırının seçimle bağlantısı olup olmadığını bilmediklerini söyledi.

Justin Trudeau’nun 14 Mart’ta Liberal Parti başkanlığı ve başbakanlık koltuğunu devrettiği Mark Carney, 23 Mart’ta parlamentoyu feshederek eken seçime gidileceğini duyurmuştu.

Seçimlerde Başbakan Carney liderliğindeki Liberal Parti, Pierre Poilievre’ın Muhafazakar Partisi, Jagmeet Singh önderliğindeki Yeni Demokrat Parti, ve Yves-François Blanchet’in başında bulunduğu Quebec Bloku Partisi yarışacak.

Görsel: AA

TRUMP BELİRLEYİCİ

ABD Başkanı Trump’ın Kanada’ya yönelik gümrük vergileri ve ülkeyi ABD’nin “51’inci eyaleti yapma” tehditleriyle iki ülke arasında gerginlikler devam ederken Carney, Trump karşıtlığıyla partisinin arkasına aldığı rüzgârı sandığa taşımak için harekete geçmişti.

Seçmen sayısına ilişkin kesin veri bulunmamakla birlikte 2021 seçimlerinde yaklaşık 35 milyon Kanada nüfusu ve 27,5 milyon kayıtlı seçmen olduğu biliniyor. Kanadalılar, ABD ile yaşanan gerilimleri ülkenin karşı karşıya olduğu en önemli mesele olarak görürken bu durum, sandıkta belirleyici olacak.