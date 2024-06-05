Seçim sonrası dolar/TL'de bir ilk

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dün dolar karşısında yaşadığı değer kaybından TL de nasibini aldı. Türk lirası dolar karşısında yerel seçim sonrası ilk kez değer kaybetti.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde dün dolar karşısında yüzde 2'yi aşan değer kayıpları görülürken Türk Lirası'nda da (TL) küresel satış baskısına paralel yerel seçim sonrası ilk kez değer kaybı yaşandı.

TL, dün (4 Haziran) dolar karşısında yüzde 1,07 değer kaybederken dolar/TL bu yükselişin ardından günü 32,6 civarında tamamladı. Kur bu sabah saat 9.20'de 32,61 seviyesinde işlem gördü

TL nisan ve mayıs aylarında dolar karşısında oldukça yatay bir seyir izlemişti.

PARA BİRİMLERİNDE SERT KAYIPLAR

Gelişmekte olan para birimlerinde seçim baskısıyla dün sert kayıplar görüldü.

ABD ekonomisinin yavaşladığı yönünde endişeler risk iştahını sınırlarken, Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin tahminlerden az bir farkla seçimleri kazanması Hint hisse piyasasında keskin gerilemeye ve rupinin değer kaybetmesine neden oldu.

Kaynak: sozcu.com.tr