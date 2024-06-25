Seçim sonrası mal varlığında dikkat çeken artış: Sinan Oğan'ın ‘planı’ imar çıktı!

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a destek veren ve eleştirilerin ardından "Plana sadık kalın" açıklaması yapan Sinan Oğan'ın mal varlığındaki dikkat çeken artışı belgeleriyle açıkladı.

2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyen ve eleştiriler üzerine "Plana sadık kalın" diyen Sinan Oğan’ın, seçimin yapıldığı yıl çok sayıda mülk edindiği öğrenildi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen’in paylaştığı tapu kayıt bilgilerine göre, Oğan seçimden hemen önce ve hemen sonrasında çok sayıda arsa, arazi, malikâne ve ultralüks konut aldı. Mülklerin bugünkü değerlerinin 100 milyon TL’nin üzerinde olduğu belirtiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Öztürkmen, "Tayyip Erdoğan'a karşı 'Cehennemim kapılarını kapatacağız' diyerek yola çıkan ve Türk milliyetçilerinin oylarına talip olan Sinan Oğan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Erdoğan'ı desteklemiş, aldığı 5 milyon oya ihanet etmişti. Oğan gelen eleştirilere 'Plana sadık kalın' diye yanıt vermiş ancak o planı bir türlü açıklamamıştı. Geçmişte MHP’den iki kez ihraç edilen, Meral Akşener’le yolun başında ayrılan, ardından ATA İttifakı’nın adayı olarak Cumhurbaşkanlığı yarışına katılan Sinan Oğan şimdilerde yeniden sahnede boy göstermeye başladı. Oğan, geçen haftalarda yaptığı bir açıklamada, Erdoğan yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleseydi Türkiye’nin ekonomik ve siyasi bir krize sürükleneceğini öne sürdü. Aynı konuşmada 2028 seçimlerinde Türk sağının ortak adayı olmak için çalıştığını da söyledi. Oğan, ardından yaptığı yeni açıklamalarla CHP’yi hedef almayı sürdürdü ve Genel Başkanımıza seslenerek, 'Mekânın sahibi geri geldi sizi artık sahneden alalım Sayın Özgür Özel' dedi" hatırlatması yaptı.

"Evet doğru. Sayın Oğan gerçekten Erdoğan’ı desteklediği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından 'mekân sahibi' oldu! Hem de ne mekân!" ifadelerine yer veren Öztürkmen, "Tespitlerimize göre Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığı 2023 yılında adeta 'mekân' patlaması yaşamış. Arsalar, araziler, malikâneler, lüks sitelerde konutlar... 'Plana sadık kalın' diyen Oğan’ın plandan kastı imar planlarıymış" dedi.

"HEPSİNİ TEYİT ETTİK"

"Oğan, seçimlerin ardından, aldığı arsa-araziler basına yansıyınca “yalan, iftira” demişti. Ancak hepsini teyit ettik" diyen Öztürkmen, şu bilgileri verdi:

"Bugünkü toplam değerleri 100 milyon TL’nin üzerinde! Bakın, Sinan Oğan, 2023 yılında seçimlerden hemen önce ve hemen sonrasında hangi “mekânları” mal varlıklarının arasına katmış:

1- Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı İncek semtinin Tulumtaş Mahallesi’nden 7 dönümlük arsa ve 800 m2’den oluşan malikâne aldı. (Ada 5029 Parsel 65) Alındığındaki bedeli 30 milyon TL idi. Arsa ve malikânenin bugünkü ortalama değeri 50 milyon TL!

2- Ankara Gölbaşı'ndan 2 bin 941 metrekare arsa aldı (Eski Parsel: 613 / Yeni Ada 5005, Parsel 119). Bugünkü ortalama değeri 4.5-5 milyon TL.

3- Ankara Çankaya ilçesindeki Mutlukent Mahallesi’ndeki Beysu Konakları’ndan lüks daire aldı. (Ada 13071, Parsel 9). Buradaki daireler konum ve büyüklüklerine göre, 12 milyondan başlayıp, 35 milyon TL’ye kadar çıkıyor.

4- Sinan Oğan, geçen aylardaki bir röportajında “1 milyon dolardan fazla eder” dediği Gölbaşı'ndaki ilk ünlü malikânesini 2020’de aldı. (Ada 125255, parsel 5) Ancak... Villa 2 dönümlük bir arazi üzerindeydi. Oğan, 2023 yılında burayı genişletti. 3 parsel daha satın aldı. (Ada 125254, Parseller 10-11-13) Arazilerin bugünkü toplam bedeli yaklaşık 20 milyon TL.

5- Oğan, bu villasını (Ada 125255, parsel 5) yeni parsellerle genişletmekle kalmadı. Villasının bulunduğu adanın hemen yanındaki devlete ait yolu bir kapı ile kapattı. Üzerine kurt figürü koydurduğu ve bozkurt işaretiyle pozlar verdiği o ünlü kapıdan bahsediyoruz."

"MAL VARLIĞINI AÇIKLA"

Öztürkmen açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Ayrıca Oğan, yandaki parselin bütünlüğünü bozarak arsasının sınırını 3 metre kadar kaydırdı. Bu kaydırma ile komşu arsaların birçoğunun parseli de kaymış ya da işgal edilmiş oldu. Bu işlem komşuların şikâyeti üzerine mahkemelik oldu. Kasım 2023’te hazırlanan bilirkişi raporu üzerine Ankara 18. İdare Mahkemesi, Oğan’ın komşularını haklı buldu.

Millet içine çıkmaya yüzü olmaması gereken Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı tavırla Erdoğan’a karşı görevini yerine getirmiş ve Türk Milleti’nin gözleri önünde cehennemin kapılarını kendi üzerine kapatmıştır. O kapıyı açıp çıkabilmesi mümkün değildir. Artık bir siyasi cenazeye dönmüş olan Sinan Oğan’a tavsiyemiz, Saray’dan aldığı yeni görevler doğrultusunda CHP’yi ve Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef almayı bırakmasıdır!

Sinan Oğan’ın seçimlerin yapıldığı 2023 yılında yaşadığı mülk patlamasını tapu bilgileriyle ortaya koyduk. Eğer Oğan’ın bunlara itirazı varsa, son çağrımızdır: Çık ve milletin önünde malvarlığını ve edinme tarihlerini açıkla!"