Seçim şovu balçığa saplandı

Kamu kaynaklarının plansızlık nedeniyle çarçur edildiği çarpıcı örneklere bir yenisi daha eklendi. AKP iktidarlarında çok sayıda proje, hatalı hesaplamalar nedeniyle yarım bırakılırken Antalya Manavgat’a inşa edilecek devlet hastanesinin yapım sürecinin de tıkandığı öğrenildi. Mayıs 2023’te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinden üç ay önce alelacele ihale edilen hastanenin inşa edileceği alanda sıvılaşma riski olduğu belirtildi. Yüklenicinin Ocak 2025 itibarıyla tamamlamayı taahhüt ettiği hastanenin yerinde yeller esiyor.

Türkiye’nin 50 kentinden büyük ekonomisi bulunan ve yazın nüfusu 5 milyona kadar çıkan Antalya Manavgat’taki hastane sorununun çözümü için 2021 yılında harekete geçildi. Sağlık Bakanlığı, 2021 ve 2022 yıllarında hastanenin projesine yönelik peş peşe ihaleler düzenledi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü koordinesinde 2021 ve 2022’de gerçekleştirilen iki proje ihalesi kapsamında toplam 692 bin 300 TL’lik harcama yapıldı. Hastanenin inşaat ihalesinin tarihi ise 27 Aralık 2022 oldu. Bakanlık, 300 yataklı devlet hastanesi için Pekerler İnşaat ile 864 milyon TL’lik anlaşma yaptı. Aralık 2022’deki inşaat ihalesi ile birlikte hastane için gerçekleştirilen üç ihale ile imza atılan toplam harcama kayıtlara, 864 milyon TL olarak geçti. İhalenin tamamlanmasının ardından, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce inşaatın başlayacağı alana tabela asıldı.

ZEMİNDE SIVILAŞMA RİSKİ

Hastanenin, 16 Ocak 2025 tarihinde tamamlanacağı ifade edildi. Toplam 864 milyon TL harcanan ve Ocak 2025’te bitirileceği taahhüt edilen hastanenin yapımına bir türlü başlanamadı. Mayıs 2023 seçimlerinden önce sembolik olarak atılan temelin de kaldırıldığı, Mart 2025 itibarıyla hastane olacağı belirtilen alanın halen bomboş olduğu görüldü. Hastane inşaatı için seçilen yerin temelinde sıvılaşma riski bulunduğu, bir metre kazıldığında dahi zeminden su çıktığı belirlendi.

YANLIŞ YER SEÇİMİ

Manavgat 300 Yataklı Devlet Hastanesi’nin tıkanan yapım süreciyle ilgili BirGün’e değerlendirmelerde bulunan CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, yeni hastanenin temelinin, Şubat 2023’te seçim vaadi uğruna fizibilite yapılmadan atıldığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Manavgatlılar, inşaatına henüz başlanmayan 300 yataklı hastane projesi yerine, daha büyük alanda en az 500 yatak kapasiteli bir devlet hastanesinin yapılmasını talep ediyor. Bütün Jeoloji ve İnşaat mühendislerini toplayıp, ‘Manavgat’ta nereye hastane yapılmaz?’ diye sorsalardı, tam da konuştuğumuz yeri gösterirlerdi. Hastanenin yapımı için seçilen yer, göl yatağı diye geçiyor. Zeminden su çıkıyor. Burada tamamen yanlış bir yer seçimi var.”