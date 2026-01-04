Seçim şovu raydan çıkardı: Hasar büyük, sigorta küçük

Öngörülen sürede bitirilemeyen ve maliyeti giderek katlanan Ankara-Sivas YHT Hattı, Mayıs 2023 seçimleri öncesinde alelacele açıldı.

26 Nisan 2023’te gerçekleştirilen törenin ardından hatta seferler, “Güvenlik riski taşır” uyarısına karşın başladı.

TCDD, hatta çalışacak yeni YHT vagonlarının test sürüşü için Ekim 2023’te sefer düzenledi. YHT tren vagonların, 14 Ekim 2023 tarihinde saat 02.52’de, Kayaş İstasyonu Kırıkkale yönündeki makastan geçiş esnasında raydan çıktığı öğrenildi. Kazanın ardında yapılan açıklamalarda, dört YHT çalışanının hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

BEDELİ 18,6 MİLYON TL

Ekim 2023’te yaşanan kazanın detayları, TCDD’ye yönelik mali denetimlerin ardından hazırlanan Sayıştay raporu ile ortaya konuldu. Sayıştay, 14 Ekim 2023 tarihinde raydan çıkan YHT setindeki hasarın boyutunun belirlenmesi amacıyla hazırlanan hasar tespit raporunu inceledi. Raporda, kazada üç vagonun raydan çıktığı ancak YHT setinin altı araçtan oluştuğu kaydedildi. Yalnızca üç vagonun onarılmasının maliyetinin 8 milyon 325 bin 283 avro olduğu ancak altı vagonluk sette üç vagonun onarılmasının uygun olmayacağı vurgulandı. YHT setinin edinim bedelinin ise 18 milyon 666 bin 534 TL olduğu ifade edildi.

Denetçiler, trene yönelik sigortanın detaylarına da mercek tuttu. Sözleşmede, sigortanın rayiç bedel üzerinden yaptırılması gerektiği belirtilmiş olsa da rayiç bedelin çok altında kalan 37 milyon 170 bin TL’lik sigorta poliçesinin kabul edildiği görüldü. Sayıştay, trenin düşük bedel üzerinden sigorta ettirilmesi nedeniyle oluşan zararda sorumluluğu bulunanların sorumluluk derecelerinin tespit edilmesi uyarısında bulundu.