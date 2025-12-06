Seçim tamamlandı: CHP YDK'de hangi isimler yer alacak?

BirGün/ANKARA

CHP’de, 39’uncu Olağan Kurultay’ın ardından gerçekleştirilen ilk Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısında başkanlık, başkan yardımcılığı ve sekreterlik seçimi gerçekleştirildi. Gizli oylama ile yapılan seçimde mevcut YDK Başkanı Turan Taşkın Özer, yerini korudu.

Ayça Akpek Şenay Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı ve Deniz Çakır ise Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri olarak oy birliği ile seçildi.