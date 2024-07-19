“Seçim vardı, çalışmalar akamete uğradı”

TBMM Dilekçe Komisyonu, Bafa Gölü ve Antik Latmos Bölgesi’yle ilgili bazı sorunların çözülmesi için yapılan başvuruyu görüştü. Komisyon toplantısına Muğla İl Tarım Müdürü Barış Saylak da davet edildi. Bölgeyle ilgili sorunların çözümünün konuşulması için komisyona davet edilen Saylak’ın yalnızca sorunlardan bahsetmesi AKP’li milletvekilleri dahi komisyonun tüm üyelerinin tepkisine yol açtı.

Bölgedeki sorunlara yönelik komisyona sunum yapmaya gelen Muğla İl Tarım Müdürü Barış Saylak, çözümlerden değil, yalnızca sorunlardan söz etti. Saylak konuşmasının bir bölümünde 2023 ve 2024 seçimlerinin çalışmalarını sekteye uğrattığını kaydetti.

Bölgede hem turizmi yükseltmek hem de gölün tekrar canlı hâle getirilmesi amacıyla bir dizi çalışmalar yapıldığını anlatan Saylak, “Daha sonrasında tabii ki 2023 genel seçimleri ve arkasından 2024 yerel seçimleri falan derken bir miktar bu çalışmalar akamete uğradı” dedi. Saylak’ın sözü TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık tarafından, “Sayın Müdürüm, aslında burada anlattığınız sorunlar sizin çözmeniz gereken sorunlar değil mi?” sorusuyla kesildi.

“SEÇİMİ SİYASETÇİLER YAPIYOR”

Saylak ise bölgedeki sorunların çözülmesi için ciddi kaynaklara ihtiyaç duyduklarını söyleyerek “Ankara’nın desteği olmadan kimsenin yapacak gücü yok” karşılığını verdi. AKP Milletvekili Ahmet Salih Dal ise müdürü şu sözlerle eleştirdi:

“Kıymetli müdürlerim öyle bir konuştunuz ki sanki bize o dilekçeyi veren dilekçe sahipleri sizsiniz. Zaten dilekçe sahipleri bir durum tespitinde bulunmuş ve onun üzerine de bize şikayette bulundular. Bunun üzerine başkanım komisyonu topladı, siz değerli bürokratlarımızı buraya çağırdılar. Diyoruz ki size böyle bir sorun var. Yani oradaki hayvan çiftliklerinin revize edilmesini ben mi gidip yapacağım? Atık suyunun göle bulaşmasına kim izin verdi? Siz bunların çözümüyle ilgili bize bir şey söyleyin. Seçim açıklamasını da talihsiz bir açıklama olarak kabul ediyoruz. Seçimler oldu, seçimlerden dolayı akamete uğradı olabilir mi ya? Seçimi biz, siyasetçiler yapıyor. Siz orada görevinizi yapacaksınız.”