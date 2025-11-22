Seçim yalanı boşa düştü

AKP hükümetleri döneminde giderek derinleşen ekonomik kriz, Türkiye’deki on milyonlarca yurttaşı sosyal yardımlara adeta bağımlı hale getirdi. On milyonlarca yurttaşı saran yoksulluğa karşı merkezi bütçeden her yıl yüz milyarlarca liralık harcama gerçekleştirildi. Merkezi yönetim bütçesinin yanı sıra belediyelerin sosyal yardım harcamaları da ekonomik kriz derinleştikçe daha da arttı.

31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçim öncesinde sert bir propaganda dönemi yaşandı. AKP ve MHP’nin en büyük ortağı olduğu Cumhur İttifakı, “CHP gelirse sosyal yardımlar kesilecek” iddiasını sahaya sürdü.

SAHADA KARŞILIĞI YOK

Cumhur İttifakı’nın, “Sosyal yardımları kesecekler” söylemi sahada karşılık bulmadı. Mart 2019'da CHP, 14 büyükşehir belediyesinin yanı sıra çok sayıda il ve ilçe belediyesini de kazandı. İstanbul ve Ankara da CHP’ye geçti.

2019-2024 dönemini CHP idaresinde geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mart 2024’teki yerel seçimlerde de el değiştirmedi. Mansur Yavaş, bir kez daha ABB Başkanı seçilirken 21 Kasım itibarıyla görevde, altıncı yılını tamamladı.

FARK ÜÇ KAT

ABB’nin 2026 yılı bütçe görüşmelerinde, belediyenin sosyal yardım harcamaları dikkati çekti. Mart 2019 öncesinde dillendirilen, “CHP, sosyal yardımları kesecek” iddiasını boşa çıkartan bütçe verilerine göre, CHP döneminde ABB, AKP dönemine oranla üç kat fazla sosyal yardım harcamasına imza attı. ABB’nin bütçe verilerine göre, AKP’li Melih Gökçek ve Mustafa Tuna yönetiminde geçilen 2014-2018 döneminde 256 milyon dolarlık sosyal yardım harcaması yapıldı. Belediye bütçesinden yapılan sosyal yardım harcaması, CHP dönemini kapsayan 2019-2025 döneminde ise 672 milyon dolara ulaştı.