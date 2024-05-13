Seçimde harcadılar, yurttaşa yüklediler

Elektrik sektörünün kilit kuruluşlarından EÜAŞ’ye bağlı santralların özelleştirilmesi ve 31 Mart öncesi oy için yapılan indirim, kurumun çöküşünü hızlandırdı. EÜAŞ, bu yılın ilk çeyreğinde 55 milyar TL’lik görev zararına imza atmış.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye’de kabarık faturaları ve bir türlü giderilemeyen altyapı eksikliklerini beraberinde getiren elektrik alanındaki özelleştirmeler, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurdu.

Yurttaşların dağıtım şirketlerine ödediği bedel giderek artarken altyapı eksiklikleri, elektrik kesintilerinin olağan hale gelmesine neden oldu.

İktidarın saldırgan özelleştirme politikaları elektrik alanına da yansıdı. Elektrik sektörünün kilit kuruluşlarından olan Elektrik Üretim A.Ş’ye bağlı santrallar birer birer özelleştirildi. Hemen her özelleştirme, EÜAŞ’yi adeta biraz daha batağa sapladı.

MALİ YAPI ALTÜST EDİLDİ

İktidarın, 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlere yönelik hamleleri de kurumun geriye gidiş hızını ivmelendirdi. İğneden ipliğe her ürünün fiyatı aralıksız artarken seçim öncesinde toptan elektrik tarifeleri düşürüldü. Seçimlerin geride kalması ile temmuz ayında elektriğe zam beklenirken seçim öncesi politikaların EÜAŞ’nin mali yapısında yarattığı değişim, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verileri ile bir kez daha ortaya konuldu. AKP’nin oy desteğini artırmak için yaptığı hamleler nedeniyle EÜAŞ’nin görev zararının emsalsiz boyuta ulaştığı öğrenildi. Kurumun 2024 yılının ilk çeyreğinde 55 milyar 317 milyon 402 bin TL’lik görev zararına imza attığı bildirildi. EÜAŞ’nin, “Görevlendirme Gideri” olarak tanımlanan ve görevlendirmelerden kaynaklı zararını ifade eden veriler, aylara göre şöyle sıralandı:

•Ocak: 18 milyar 741 milyon 448 bin TL

•Şubat: 18 milyar 181 milyon 664 bin TL

•Mart: 18 milyar 394 milyon 290 bin TL

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Seçim öncesi indirim yapıldı

İktidar, 31 Mart 2024’te gerçekleştirilen yerel seçimlere yönelik hamleleri kapsamında elektrik tarifelerini düşürdü. 10 Kasım 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan indirim kararı kapsamında EÜAŞ tarafından görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda aktif elektrik toptan satış tarifesi, 110 kuruştan, 48,2187 kuruşa indirildi.