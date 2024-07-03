Seçimde kalp işareti yapan şahsın davasında hapis istemi

Haber Merkezi

İstanbul Üsküdar’da, geçen yıl seçim kampanyası döneminde, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun içinde bulunduğu otobüse doğru eliyle "kalp işareti" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve darp edildiğini ileri süren İsmail İshak Arslan’ı gözaltına alan polisle ilgili hazırlanan iddianamede 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay seçim dönemi yaşandı. Üsküdar’da seçim çalışmalarına katılan dönemin Soylu’nun içinde bulunduğu otobüsün geçişi sırasında, karşısına geçip eliyle Millet İttifakı’nın da sıkça kullandığı kalp işaretini yapan İsmail İshak Arslan’ın, bu hareketi nedeniyle gözaltına alındığı iddia edilmişti.