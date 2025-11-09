Seçimden 30 gün önce 349,4 milyon TL’lik çiçek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin AKP döneminde yaptığı yeni bir harcama daha gün yüzüne çıkarıldı.

Belediyenin, 31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlerden çok kısa bir süre önce fahiş tutarda çiçek alım sözleşmesi imzaladığı belirlendi. AKP’li Yücel Yılmaz idaresindeki belediyeye alınacak çiçekler için kesilen fatura tutarı, 350 milyon TL’ye yaklaştı.

Mart 2019’daki yerel seçimleri kazanarak Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen AKP’li Yücel Yılmaz, Mart 2024’teki yerel seçimler için partisi tarafından bir kez daha aday gösterildi. Yılmaz, Mart 2024’te seçimi kaybedince Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Akın yönetiminde CHP’ye geçti.

Seçimlerin ardından gerçekleştirilen mali denetimler, Yılmaz dönemindeki çarpıcı harcamayı ortaya koydu. AKP’li belediye yönetiminin bitki ve çiçek alımı için yaptığı harcamanın 31 Mart 2024

SEÇİMLERİNDEN YALNIZCA 30

gün önce gerçekleşmesi, “Kamu kaynakları propaganda için kullanılıyor” eleştirilerinin haklılığını da gözler önüne serdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nca 29 Şubat 2024 tarihinde, herhangi bir fiyat araştırması yapılmadan bir yüklenici ile 349 milyon 415 bin TL’lik sözleşme imzalandığı tespit edildi.

Belediyenin 349,4 milyon TL’lik harcama kapsamında aldığı bazı çiçek ve bitkiler ise şöyle sıralandı:

• Kamelya Piramit: 14 milyon 250 bin TL

• Mabet Ağacı Piramit: 8 milyon 500 bin TL

• Spiral Şimşir: 5 milyon TL

• Zakkum Çalısı: 19 milyon 915 bin TL

• Top Şimşir: 7 milyon 500 bin TL