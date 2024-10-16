Seçimden sonra işsiz kalan AKP’liye iki koltuk birden

HABER MERKEZİ

İstanbul’daki Üsküdar Belediyesi, yerel seçimde AKP’den CHP’ye geçti. Belediye Başkan Yardımcısı olan AKP’li Abdullah Ayaz da işsiz kaldı.

Ayaz önce 12 Haziran 2024’te Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye yönetim kurulu üyesi olarak atandı, bundan bir süre sonra da Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, TFF Genel Sekreteri yapıldı.

Abdullah Ayaz’ın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yeğeni olduğu ifade edildi.