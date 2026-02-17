Seçime ayarlı diploma davası

Tüm kozlarını seçime göre oynayan Saray yönetimi rakiplerini yarış dışı bırakmak için tüm imkanlarını kullanıyor. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun devam eden diploma davası da seçime ayarlı. Diploma davasının dünkü duruşmasında mütaala açıklanması beklenirken karar çıkmadı, dava 6 Temmuz’a ertelendi.

İmamoğlu, yargılandığı diploma davası kapsamında dün 4’üncü kez Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde hâkim karşısına çıktı. İmamoğlu, "Ne kadar olmaz denilen şey varsa yargı düzeni içerisinde bize bu dönemde yaşatılıyor" dedi. Ardından ise iktidar medyasını eleştirerek, "Sıçan gibi kaçacaklar" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu saat 11:06’da yoğun alkışlar eşliğinde duruşma salonuna geldi ve duruşma başladı. Mahkeme başkanı, İmamoğlu’na “Önceki celseyi, idare mahkemesindeki davanın beklenmesi için ertelemiştik. Bir karar çıktı ama kesinleşmedi. Önceki savunmanıza ekleyeceğiniz bir şey var mı?” diye sordu. İmamoğlu, savunmasına ek yapmak istediğini söyledi.

İmamoğlu, özetle şunları söyledi: Böyle bir dönemin çöp bir iddianameyle oluşan sürecinde, hakimlerin değişerek adil yargılanma hakkımın ihlal edildiği bir dönemden geçiyoruz. Bu utanç verici iddianameyi yazan savcı amacına ulaşarak İstanbul’da bir ilçenin başsavcı vekili olarak görevine getirilmiştir. Bütün bunların ana sebebi çok net, korkudur. Sadece iktidarın başındaki zihniyete karşı 4 seçim kazandığım için ve önümüzdeki seçimleri kazanacağım için kurulan kirli tezgahlardan buradayım. Milletimizin gönlündeki temizliğimi gördükleri için buradayım ama milletimizle bağım sahte değil, temiz ve samimidir. Milletimizin yüzde 70’i yanımdadır, yurttaşlarımın verdiği güçle alnım ak başım dik bir şekilde buradayım ama olan milletimize ve geleceğimize oluyor. Adalete olan güvenci yerle bir ettiniz, insanların yüzde 80’inden fazlası adalete inanmıyor.

Ucube, ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ dedikleri yapı iki kişinin dudağının arasında çalışıyor. Devletimizin bütün kurumları dağıtıldı. Asırlık devlet ve devlet geleneğimizin geleceği tek bir adama mahkum edilmek isteniyor. Mevzu çok ciddidir. Bu kesinlikle beka sorunudur. Demokrasiyi yok etmeye çalışan zihniyet yüzünden aylardır Silivri’deyim.

Asıl makam milletin gönlündedir. Benim tek derdim de o olmuştur. İktidar bu makamı unutmuştur, bir kişinin gönlünün makamına dönmüştür. O makam da sahtedir ve aldatmacadır. Vakti dolduğunda anlayacaksınız. Güç, kendinden emin olana değil korkana sertleşir. Koltuk kaybetmekten korkanların yolu hep sahtecilik ve ahlak dışı yöntemler olmuştur. Dosya üretenler, manşet üretenler, TRT, Anadolu Ajansı; bir ıslık çalındığında sıçan gibi kaçtıklarını göreceksiniz. Sıçan gibi kaçacaklar. Ben hakikat tarafındayım ve o taraftaki konumumu hiç değiştirmeyeceğim. Yer yüzünde benimki gibi, bu kadar didik didik edilen bir insan yaşamı yoktur. Buraya 12 metrekare hücreden geliyorum. Tarihte böyle bir tecrit yaşanmamıştır. Ne yapmışsak bu tecritin içerisindeyiz. Maşallah aramıza mikrop gelemiyor ama şunu söyleyeyim, mikrop aranızda. Bunu net olarak ifade ediyorum.”

"Öyle bir tecrit ki vallahi billahi hastalık değmedi bize, yani birbirimize merhaba bile diyemiyoruz. Çünkü hastalık bile değmedi bize. Öyle bir tecrit… Ne yapmışsak, bizi öyle bir tehdit içinde tuttukları bir hapishanedeyiz. Ama ben onlara söyleyeyim: Mikrop aranızda, hapishanede değil. Siz dikkat edin, mikrop aranızda. Dosya üretenlere bunu hedef olarak ifade edin. Ben aslanlar gibi buradayım.

"Her gün televizyona çıkıp, kürsüden eğilerek söylüyorsun: O kızgın yüzlerin, ülkeyi ifade ettiği biçimde milleti aldatan cümleler kurmamak, amaca ulaşmak için her yolu mübah görmem, çatır çatır millete kendimi emanet eder; milletim ne derse onu yapar. Yalan konuşmam, insan kandırmam.

Niyet okumak… 35 sene öncesi niyetini okuyan iddia makamı… Allah size akıl versin, Allah size akıl bağış etsin. Yani ben niyet okumaya ihtiyaç duymam, algı kurmam, dosya üretmem. Ben işimi açık yaparım, hesabımı milletin önünde yaparım. Kazanırsam çalışırım, kaybedersem kazananı tebrik eder, ceketimi alır giderim. Allah’a şükür, bugüne kadar da kaybetmedim.

Benim siyasetimde hile yoktur. Benim yolumda pusu yoktur. Benim dilimde iftira yoktur.

Benim yolumda sahtecilik yoktur. Ama bunu bir tek sahtekarlar anlayamaz. Bu söylediklerimi bir tek sahtekarlar anlayamaz; dinler ama anlamaz. Ruhunda sahtekarlık olan beni dinler ama anlamaz. Bu kadar nettir. Söz, sahtekarlar anlamaz, anlayamaz. Ve şunu çok net söylüyorum: Ekrem İmamoğlu dürüsttür. Ekrem İmamoğlu ahlaklıdır, namusludur.