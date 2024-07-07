Seçime üç gün kala 300 milyon borçlandırmışlar

HABER MERKEZİ

31 Mart’ta AKP’den CHP’ye geçen, AKP döneminde yapılmış şatafatlı makam katı tartışması ve 2 milyar liralık borçla gündem olan Sancaktepe’den dikkati çeken bir açıklama daha geldi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, AKP dönemine ilişkin bilgiler paylaştı.

Yeğin, ‘‘Geçmiş yöneticilerle hiç uğraşmadık uğraşmayacağız anlamına gelmiyor. Bu ihaleleri verenler bu usulsuz ödemeleri yapanlar seçime 3 gün kala bu belediyeyi 300, 400 milyon borçlandıranlar. Belediyenin neredeyse yedi, sekiz aylık bütçesini iki ayda hiç edenler hepsi ile ilgili hesaplaşacağız arkadaşlar’’ dedi.

Yeğin, şunları söyledi: “45 milyon lira Cumhurbaşkanlığına seçim yardımı gelmiş. O seçim yardımını bunu seçim için kullanın, seçimi kazanın diye gönderen Cumhurbaşkanlığının parasını hangi firmalara aktarmışlar. Hangi firmalaradan nerelere aktarmışşlar bunların hepsinin hesabını soracağız. Biz bunların hepsinin tespitini yapıyoruz, yapacağız bu yoğunluktan uğraşmıyoruz, ilgilenmiyoruz düşüncesiyle algı da oluşmasın. Hepsi ile birebir, geçmişi 2010, 2009 kadar bu belediyenin yaptığını herkese, topluma anlatacağız’’