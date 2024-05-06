Seçimi kaybeden AKP’nin talan planı da suya düştü

AKP’nin defalarca yapılaşmaya açmak için girişimde bulunduğu Zeki Velidi Togan Parkı’na dair yeni bir gelişme yaşandı. Yerel seçimde CHP’ye geçen Çekmeköy Belediyesi, “Parkın yapılaşmaya açılmayacağını” duyurdu

Haber Merkezi

İstanbul’daki Çekmeköy Belediyesi 15 yılda sonra AKP’den CHP’ye geçti. AKP döneminde belediye yönetiminin parkları yapılaşmaya açması yurttaşların tepkisine neden oldu, halk defalarca eylem yaptı.

Belediye son yıllarda da Ord. Prof. Zeki Velidi Togan Parkı’nı yapılaşmaya açarak benzin istasyonuna dönüştürmek için adım atıyordu. 31 Mart’ın ardından CHP’ye geçen belediye yönetimi ise “Çocuklar, büyükler, komşularımız toplanın bir müjdemiz var” başlığıyla bir açıklama yaptı.

Parkın yapılaşmaya açıklamayarak korunacağına vurgu yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz dönemde plan değişikliği ile benzin istasyonuna dönüştürülmeye çalışılan Mimar Sinan Mahallemizde bulunan Ord. Prof. Zeki Velidi Togan Parkımız, Başkanımız Orhan Çerkez’in düzenlediği olağanüstü Meclis’te alınan kararla prangalarından kurtuldu. Parkımızın benzin istasyonuna dönüştürülmesi fikri bir daha gündeme gelmemek üzere artık tamamen kapandı! Çocuklarımızın güvenle oyun oynayacağı parkımızda bakım ve onarım çalışmalarımızı yapıp, komşularımızın talepleri doğrultusunda yeni oturma banklarını da parkımıza yerleştirdik. Parkımız artık emin ellerde” ifadeleri kullanıldı.