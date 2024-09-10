Seçimi kaybetti, aklı başına geldi

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Almanya’nın sosyal demokrat başbakanı Olaf Scholz, 1 Eyül’de yapılan eyalet seçimlerindeki ağır yenilginin ardından Rusya politikasında esneye başladı.

Scholz, Alman devlet televizyonu ZDF’ye verdiği röportajda, Ukrayna’daki savaşı sonlandırmayı amaçlayan gelecekteki barış konferansına Rusya’nın da dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Alman Şansölye bu konuda Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile hemfikir olduklarını açıkladı. Scholz ayrıca, çatışmanın çözümüne yönelik çabaların arttırılması çağrısında bulundu.

SEÇİMDE KAYBEDİNCE

Scholz’un açıklamalarının Kiev’in silahlandırılmasına karşı çıkan aşırı sağcı AfD ile Die Linke’den ayrılan Sahra Wagenkneckt Hareketi’nin 1 Eylül’deki eyalet seçimlerinde başarılı olmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Almanların büyük kesimi Berlin’deki koalisyon hükümetinin Ukrayna’ya verdiği desteğe karşı çıkıyor. Sosyal Demokrat Parti’nin (SDP) tabanı ve bazı üyeleri de Rusya’ya karşı diplomasiye daha fazla ağırlık verilmesini istiyor.

Haziran ayında İsviçre’de düzenlenen Rusya’nın davet edilmediği uluslararası barış konferansı, 78 ülkenin Ukrayna’nın ‘toprak bütünlüğünü’ desteklediğini ifade etmesi ile sona ermişti.

SAVAŞ ZİRVESİ

Savaşın sürmesi için her yolu deneyen Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski hafta Almanya’daki Ramstein hava üssünde yapılan Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısında Batı’dan daha fazla silah ve destek talep etmişti. Zelenski, bu silahların Rusya’nın derinliklerindeki hedefleri vurmak için kullanılmasına izin verilmesi için baskı yapmıştı. Toplantıda ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 250 milyon dolarlık bir askeri yardım paketi daha açıklayacağını söylemişti. İngiltere 650 hava savunma füzesinden oluşan bir paket göndereceğini söylerken Almanya da 12 adet saldırı tankı gönderme sözü vermişti.

RUSYA İLERLİYOR

Almanya Başbakanı Scholz’un Ukrayna meselesinin çözümüne dair barış planı hazırladığı yönündeki haberlere değinen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu planın detaylarıyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını söyleyerek, "Hiçbir planı görmeden reddetmiyoruz ama neyin söz konusu olduğunu anlamalıyız" dedi.

Peskov, "Ukrayna’daki çatışmanın barış araçlarıyla sonlandırılması konusunda herhangi bir ilerleme yok. Avrupa ülkelerinden bu konuda çeşitli açıklamalar görüyoruz ancak bu süreci ve Batı’yı yöneten ülkeden açıklama yapıldığını göremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Peskov İran’ın Rusya’ya füze sevk ettiği iddiasının gerçeğe dayanmadığını söyledi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Memrik yerleşim biriminin Rus ordusunca kontrol altına alındığını bildirdi.