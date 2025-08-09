Seçimi kazanana teftiş hediyesi

31 Mart 2019 seçimlerinde 11’i büyükşehir, 21’i il belediyesi olmak üzere toplam 32 büyükşehir ve il belediyesi kazanan CHP, Mart 2024 seçimlerinde belediye sayısını artırdı. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerin ardından 14 büyükşehir ve 35 il belediyesi CHP’ye geçti. Büyükşehirler başta olmak üzere, çok sayıda kentte de ilçe belediyelerini muhalefetin adayları kazandı.

Mart 2019’daki seçim başarısızlığı Mart 2024’te daha da derinleşen AKP ise muhalefet belediyelerine yönelik cezalandırıcı politikaları devreye soktu. AKP ve MHP tarafından yönetilmeyen belediyelere yönelik mali yaptırımları kayyum atamaları ve soruşturmalar izledi. Muhalefet, “AKP, kendisine oy vermeyen seçmenleri cezalandırıyor” yorumunu yaptı.

ÇARPICI ARTIŞ

BirGün’ün ulaştığı, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın belediyelere yönelik denetim istatistikleri, “Muhalefet belediyelerine yönelik denetim ablukası” iddiasının haklılığını gözler önüne serdi. Denetlenen büyükşehir, il ve ilçe belediyesi sayısının, 2023 yılından 2024 yılına kadar çarpıcı boyutlara ulaştığı belirlendi.

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın verilerine göre, 2023 yılında 18 olan denetlenen büyükşehir belediyesi sayısı, yerel seçimlerin gerçekleştiği ve çok sayıda belediyenin el değiştirdiği 2024 yılında 172’ye fırladı.

2023'te 16 olan denetlenen il belediyesi sayısı 2024’te 155'e, 2023’te 2 olan denetlenen ilçe belediyesi sayısı ise 2024’te 17'ye yükseldi.

Büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerinin denetim sayısında da çarpıcı artış kaydedildi. 2023 yılında 32 büyükşehir ilçe belediyesini denetleyen İçişleri Bakanlığı, denetlediği büyükşehir ilçe belediyesi sayısını 2024 yılında 415’e kadar çıkardı.