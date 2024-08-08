Seçimin galibi parti kapatıldı

Tayland’da mahkeme, ana muhalefet İleri Hareket Partisi’ni (MFP) “monarşiye hakaret” yasasında değişiklik önerdiği için kapatma kararı aldı. MFP, geçen seneki seçimde birinci olmuştu ancak hükümeti kuramamıştı.

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Tayland'da Anayasa Mahkemesi, "Lese Majeste​​​​​​​" olarak bilinen Ceza Kanunu'nun 112. maddesinin değiştirilmesine yönelik kampanya yürüttüğü gerekçesiyle muhalefetteki İleri Hareket Partisi’ni (MFP) kapatma kararı verdi.

Mahkeme, geçen yıl yapılan genel seçimlerde en çok oyu alan ve mecliste en fazla sayıda sandalyeyi kazanan ancak hükümet kurması engellenen MFP’nin feshedilmesine hükmetti. Karar, reformcu partinin eski lideri Pita Limjaroenrat ile partinin ileri gelen 10 ismine de 10 yıl siyaset yasağı getirdi.

YENİ PARTİYLE DEVAM

Mahkeme, Limjaroenrat'ın seçim kampanyasında, "Lese Majeste"yi değiştirmeye yönelik açıklamalarıyla "anayasal monarşiyi devirmeye çalıştığına" karar vermişti. Bunun üzerine ocakta "Lese Majeste"nin değiştirilmesini savunan tüm konuşmalar, yazılar ve açıklamalar etkin biçimde yasaklanmıştı. Anayasa Mahkemesi'nin dün açıkladığı karar, Tayland siyasetindeki “reformcu hareketin” sonunun geldiği anlamına gelmiyor. Buna göre, parti mensubu 143 milletvekilinin 60 gün içinde hâlihazırda kayıtlı başka bir partiye geçmesi ve mecliste ana muhalefet rolünü sürdürmesi bekleniyor.

2020 yılında da “Gelecek İleriye Doğru” isimli parti seçimlerde beklenmedik ölçüde iyi bir sonuç almış ancak onun hakkında da fesih kararı verilmişti. Bu kararın üzerine parti “İleri Hareket” (Move Forward) ismiyle yeniden örgütlenmişti.

Limjaroenrat, “bir politikacı olarak veda etmek zorunda kalmasına rağmen aktif bir vatandaş olarak çalışmalarına devam edeceğini” söyledi. İnsanların bugün hayal kırıklığına uğramış olabileceğini belirten Limjaroenrat, bundan sonraki her seçimde hayal kırıklıklarını sandıkta dile getirmelerini istediğini ifade etti.

Ülkeyi 2014’teki darbeden 2019’a kadar yöneten askeri cuntanın hazırladığı Anayasa’nın 112’nci maddesi olan Lese Majeste (Kral'a ihanet) uyarınca monarşiyi eleştirenlere 15 yıla kadar ağır hapis cezaları verilebiliyor.