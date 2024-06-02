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Seçimin yapıldığı Hilvan'a giden polisleri taşıyan midibüs yandı

Şanlıurfa'da seçim güvenliğini sağlamak için Hilvan'a gönderilen polisleri taşıyan midibüs, seyir sırasında alev aldı. Ekipler alevlere müdahale ederken, midibüs kullanılamaz hale geldi.

Güncel
  • 02.06.2024 15:45
  • Giriş: 02.06.2024 15:45
  • Güncelleme: 02.06.2024 16:01
Kaynak: DHA
Seçimin yapıldığı Hilvan'a giden polisleri taşıyan midibüs yandı
Fotoğraf: DHA

Şanlıurfa'da seçim güvenliğini sağlamak için Hilvan'a gönderilen polisleri taşıyan midibüs, seyir sırasında alev aldı. Sürücü görevli personeli tahliye ederken, araç kullanılamaz hale geldi.

Hilvan'da seçim güvenliği sağlamak için görevlendirilen polisleri taşıyan midibüsün motoru, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu GAP Havalimanı yakınlarında alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, aracı kenara çekip, polisleri tahliye etti.

İhbarla bölgeye ekipler gönderilirken, araç kısa sürede alev topuna döndü. Ekipler alevlere müdahale ederken, midibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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