Seçimlerde hile yapılmasına yardımcı olduğunu itiraf ederek istifa etti

Pakistan’da 8 Şubat’ta gerçekleştirilen seçimlerde hile yapılmasına yardımcı olduğunu itiraf eden Rawalpindi Komiseri Liaquat Ali Chattha istifa etti.



Pakistan’da 8 Şubat’ta düzenlenen genel ve yerel seçimlerin ardından ortaya atılan seçimlere hile karıştırıldığı iddiasının ardından ilk istifa gerçekleşti.

Pakistan’ın Rawalpindi Komiseri Liaquat Ali Chattha ülkedeki seçimlere hile karıştırılmasına yardımcı olduğunu itiraf etti. Rawalpindi Kriket Stadyumu’nda basın toplantısı düzenleyen Chattha, kent halkına haksızlık yaptığını kabul ederek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Chattha açıklamasında, “Kaybetmekte olan 13 Ulusal Meclis adayı, 70 bin oy farkla kazanmış gibi gösterildi. Departmanımdaki memurlardan özür diliyorum” dedi.



Bu eylemlerinin arkasında kimin olduğunu bilmediğini kaydeden Chattha, büyük baskı altında olduğunu ve intiharı bile düşündüğünü vurgulayarak, kendisi dahil olaya karışan tüm yetkililerin sert bir şekilde cezalandırılması çağrısında bulundu.

ECP İDDİALARI REDDETTİ

Pakistan Seçim Komisyonu (ECP) Chattha’nın kuruma ve üst düzey yetkililere yönelik iddialarını şiddetle reddetti. ECP tarafından yapılan açıklamada, hiçbir komisyon yetkilisinin Rawalpindi komiserine seçim sonuçlarının değiştirilmesi yönünde talimat vermediği belirtildi. Açıklamada, “Hiçbir komiserin seçimlerin yürütülmesinde doğrudan bir rolü yoktur” ifadeleri kullanıldı.

Basın açıklamasının ardından polis Chattha’nın gözaltına alındığını duyururken, Rawalpindi polisi daha sonra gözaltı iddialarını reddetti.

BAĞIMSIZLAR 92 SANDALYE KAZANDI



Pakistan’ın eski Başbakanı Imran Khan’ın desteklediği bağımsızlar, 266 sandalyeli Ulusal Meclis’te 92 sandalye kazanarak, seçimde en fazla sandalye kazanan grup olurken, hiçbir parti hükümeti kurmak için gerekli olan 134 sandalye sayısına ulaşamadı. Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise 79 sandalye kazanarak seçimde ikinci oldu.

Pakistan’ın eski Başbakanı ve PML-N lideri Navaz Şerif’in koalisyon hükümeti için seçimde 54 sandalye kazanan Bilawal Butto Zardari’nin liderliğindeki Pakistan Halk Partisi (PPP) ile ittifak görüşmeleri yaptığı ifade edilmişti.