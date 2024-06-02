Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Seçimlerin yenilendiği Büyükkarıştıran'da oy kullanma işlemi başladı

Ajans Haberleri
  • 02.06.2024 10:26
  • Giriş: 02.06.2024 10:26
  • Güncelleme: 02.06.2024 10:27
Kaynak: AA
Seçimlerin yenilendiği Büyükkarıştıran'da oy kullanma işlemi başladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.

YSK görevlileri, vatandaşların oy kullanacağı 3 okuldaki 16 sandıkta hazırlıklarını tamamladı.

Seçmenler, 6 parti adayının yarıştığı seçimde saat 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı.

Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

BirGün'e Abone Ol