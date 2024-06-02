Seçimlerin yenilendiği Hilvan’da oy kullanma işlemi başladı

YSK tarafından 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin yenilenmesine karar verilen Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde oy kullanma işlemi başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin yenilenmesine karar verilen Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde seçmenler bir kez daha sandık başına gitti.

Sabah saat 08.00’debaşlayan seçimde 125 sandıkta toplam 27 bin 686 seçmen oy kullanacak.

Hilvan ilçesinde belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimleri gerçekleştirilirken Hilvan dahil Akçakale, Eyyübiye ve Siverek ilçelerinde ise 17 mahallede muhtarlık seçimi yapılacak.

İl genelinde 58 bin 780 seçmen, biri seyyar olmak üzere toplam 220 sandıkta oy kullanıyor.

Oy kullanma işlemi ise saat 17.00’de sona erecek.