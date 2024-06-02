Seçimlerin yenilendiği Pınarbaşı'nda CHP kazandı
Kayseri Pınarbaşı’nda yenilenen seçimde, kesin olmayan sonuçlara göre 6 bin 783 oy alan CHP'li Deniz Yağan Belediye Başkanı seçildi.
Kaynak: AA
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yerel seçimi yenileme kararı aldığı ilçelerden Kayseri Pınarbaşı'nda, CHP’li aday Deniz Yağan 6 bin 783 oy aldı. MHP'nin adayı Menduh Uzunoğlu'na ise 6 bin 494 oy çıktı.
31 Mart yerel seçiminde CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu 4 bin 758 oy almıştı. Bugün yenilenen yerel seçimlerde, BBP Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Hayrettin Uslu adaylıktan çekilerek, MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu'nu destekleme kararı almıştı.
Kayseri Pınarbaşı’nda yenilenen seçimde, kesin olmayan sonuçlara göre 6 bin 783 oy alan CHP'li Deniz Yağan Belediye Başkanı seçildi.