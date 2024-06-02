Seçimlerin yenilendiği Pınarbaşı'nda CHP kazandı

Kayseri Pınarbaşı’nda yenilenen seçimde, kesin olmayan sonuçlara göre 6 bin 783 oy alan CHP'li Deniz Yağan Belediye Başkanı seçildi.

Siyaset 02.06.2024 23:55 Giriş: 02.06.2024 23:55

Güncelleme: 03.06.2024 00:05 Kaynak: AA

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AA