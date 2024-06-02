Seçimlerin yenilendiği Pınarbaşı'nda oy kullanma işlemi başladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçmenler sandık başına gitti.

İlçedeki okullara kurulan sandıklara giden vatandaşlar, saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Sandık görevlilerinden zarf ve pusulalarını alan seçmenler, oylarını kullandıktan sonra imza atarak oy verme işlemini tamamladı.

İlçede, 141 sandıkta, 18 bin 960 seçmen oy kullanacak. Öte yandan, hastalığı veya engeli sebebiyle sandığa gidemeyen seçmenler de seyyar sandıkta oy kullanıyor.

İlçede oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.