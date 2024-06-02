Seçimlerin yenilendiği Sivas'ın Güneykaya beldesinde oy kullanma işlemi başladı
Kaynak: AA
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde seçmenler, belediye başkanlığı seçimi için sandık başına gitti.
Beldede bulunan Güneykaya Anadolu Lisesi'nde kurulan sandıklara giden vatandaşlar, saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.
Sandık görevlilerinden zarf ve pusulalarını alan seçmenler, oylarını kullandıktan sonra imza atarak oy verme işlemini tamamladı.
Beldede, 5 sandıkta, 1140 seçmen oy kullanacak.
Beldede oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.