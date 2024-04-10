Seçimlerin yenilenmesine karar verilen Hilvan'a kayyum atandı

DEM Parti'nin kazanması sonrası YSK'nin seçimin yenilenmesine karar verdiği Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

DEM Parti'nin kazanması sonrası seçimin yenilenmesine karar verilen, AKP adayı Aslan Ali Bayık’ın akrabalarının kayıp oy pusulalarını yaktığı için tutuklandığı Şanlıurfa Hilvan'da belediyeye kayyım atandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yenilenmesine karar verilen Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hilvan Kaymakamımız Orhan Gazi Karakaş, 02 Haziran 2024 tarihinde yapılacak seçimler sonucunda Hilvan Belediye Başkanı seçilinceye kadar 5393 sayılı Belediye Kanunun 46. maddesi gereği Hilvan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YSK, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seçimin yenilenmesine karar vermişti. Karardan bir süre sonra seçimin yenilenmesine gerekçe yapılan oy pusulalarının yakılmasına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerle ilgili soruşturmada AKP adayı Aslan Ali Bayık’ın akrabalarının da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti.