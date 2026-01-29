Seçmen AKP ve MHP’den kopuyor

Kamuoyu yoklamaları, hemen her dönemde siyasetin başat tartışmaları arasında yer alan, “Kararsız seçmenler” olgusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Sosyal adaletsizliğin giderek derinleştiği Türkiye’de, “Kararsızım, oy kullanmayabilirim” diyen seçmenlerin oranı, çok sayıda kamuoyu şirketinin anket çalışmasında yüzde 33’ü aştı. Kararsızlardan oluşan havuzun, kimi anketlerde, “Türkiye’nin birinci partisi” olarak çıktığı bildirildi.

Kent mitinglerine devam eden ve “Olası erken seçime göre” çalışmalarını sürdüren CHP, kararsız seçmeni hedef olarak belirledi. CHP Genel Merkezi’nce yaptırılan, “Odak anketler” kapsamında söylem ve eylemlerin kurgulandığını kaydeden parti kaynakları, “Kararsızlar her geçen gün partimize biraz daha yaklaşıyor” yorumunu yaptı.

HEDEF KARARSIZLAR

CHP kurmayları, kararsızların büyük oranda MHP ve AKP’den kopan seçmenlerden oluştuğunu dile getirdi. AKP ve MHP’den kopan ve “Kararsız” pozisyonunda bekleyen seçmenlerin partilerinden kopuş nedeninin başına ekonomi yönetimindeki sorunlar olduğunun belirlendiğini kaydeden CHP’liler, “Muhalefet partileri, elinde yetki olmadığı için kaynak dağıtamıyor.

Ama CHP, somut vaatleri ve Türkiye’yi yönetme iddiası ile AKP ve MHP’den kopanları CHP’ye çekiyor” görüşünü savundu.

Politik söylem ve odak anketlerin, emekli aylıklarına yönelik TBMM’de başlatılan eylemin ve TBMM Genel Kurulu’ndaki çalışmaların kararsızlar üzerinde etkisi olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren CHP’liler, şunları anlattı:

“Kamuoyunda, muhalefet emekliler için elinden geleni yapıyor algısı oluşmuş.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Asgari ücrette de benzer bir tablo vardı. CHP olarak taleplerimizi, ne dediğimizi anlatabildik insanlara. Şimdi, esnafın sorunlarına eğileceğiz. Ekonomi kurmaylarımız bu yönde çalışmalar yürütüyor. Kararsızların, CHP’de karar kılmasını sağlayacağız.”