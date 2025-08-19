Seçmen ilk seçimde iradesine sahip çıkar

CHP MYK, Özgür Özel başkanlığında toplandı. CHP’nin dün akşam saatlerinde Aydın’da gerçekleştireceği miting öncesinde gerçekleştirilen toplantıda, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye transferi de konuşuldu. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurmaylarına, “Siyasi etiğe aykırı bu hamlenin gündeminizi meşgul etmesine izin vermeyin” dedi. 14 Ağustos’ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı toplantıda AKP’ye transferi resmen gerçekleşen Çerçioğlu’nun, belediye bürokratları ve belediye meclis üyelerine, “CHP’den istifa” baskısı yaptığı belirtildi. Çerçioğlu’nun istifa hamlesine karşı CHP’nin Aydın’da üyelik kampanyası yürüteceği bildirildi.

CHP kurmayları, Ocak 2025’te başlayan üyelik kampanyasının ardından partinin yüz binlerce yeni üye kazandığının altını çizerek, “Halihazırda başarıyla devam eden kampanyada Aydın’a özel bir parantez açacağız. Aydın’daki üyelerimiz, her zamankinden daha çok çalışacak” ifadesini kullandı. AKP’nin, siyasi transferler ile sandıkta elde edemediği belediyeleri almaya çalıştığını ifade eden CHP’liler, “Bu transferler, seçmen iradesini yansıtmaz. AKP, siyasi transfer ile şampiyon olamaz. Seçmen, ilk yerel seçimde iradesine sahip çıkar” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’liler, “AKP’ye geçmesi beklenen başka bir CHP’li belediye başkanı var mı?” sorusuna ise “Sosyal medyada her gün yeni bir isim atılıyor ortaya. Amaç, CHP’yi tartıştırmak. Sosyal medyada, ‘AKP’ye geçmesi bekleniyor’ diye lanse edilen belediye başkanlarımızın hiçbirinin böyle bir niyeti yok” diye konuştu. CHP MYK’de, “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi komisyonundan çıkılıp çıkılmayacağı” sorusuna da yanıt arandı. Komisyonun dört ve beşinci toplantısında şehir aileleri ve gazilerin dinleneceğini anımsatan CHP kurmayları, “Bu oturumları baltalamak doğru olmaz. Biz, sürecin en başından beri Meclis’i adres gösteriyoruz. Dolayısıyla, çekilmek gibi bir düşüncemiz yok” yorumunu yaptı.

Komisyondaki bazı partilerin, CHP’nin demokratikleşme adımlarına karşı yaptığı, “Bu komisyon her şeyi çözemez” eleştirileriyle ilgili ise CHP’de şu değerlendirmeler yapılıyor:

“Bu tartışmalar, iktidarın sürece yönelik samimiyetsizliğinin de göstergesi. CHP’nin komisyonda olması, süreçte atılacak adımların takibi ve kamuoyuna deşifresi açısından çok önemli. Komisyonun çalışmaları ve bu çalışmalarda partilerin takınacağı tutum, bir turnusol kağıdı olacak. Şahıslar ve bireysel hesaplardan ziyade, Türkiye’nin demokrasi sorunlarının tamamının çözümü için çalışmayan bir komisyon, başarıya ulaşmaz. Eğer iktidar, komisyon çalışmalarında özel ajandasını dayatırsa CHP, bu tutumu halka ifşa edecek. CHP’nin komisyonda olması, bu talebin ısrarla dile getirilmesi ve takibinin yapılması için büyük önem taşıyor.”

∗∗∗

PROGRAM ÇALIŞMALARI

CHP’de, program kurultayı kapsamında izlenecek yol haritası da belli oldu. 4-9 Eylül tarihleri arasında Parti Programı Çalıştayı gerçekleştireceği, akademisyenlerin ve uzmanların da katılacağı çalışmaların ardından şekillenecek parti programının Kasım ayında gerçekleşmesi beklenen olağan kurultaydan bir gün önce delegelerin oylarına sunulacağı kaydedildi.