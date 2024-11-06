Seçmen iradesi yok ama borç çok

Kayyum atamalarının ardından gözler, kayyum politikasının belediyelerin ekonomisi üzerindeki etkisine çevrildi. Kayyum atamalarının sembolü haline gelen Batman Belediyesi, Siirt Belediyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin kayyumlar döneminde yaşadığı ekonomik sorunlar dikkati çekti. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Batman Belediyesi HDP adayı Mehmet Demir yönetimine girdi. Belediyeyi 23 Mart 2020 tarihine kadar yöneten Demir, 23 Mart 2020 tarihinde yapılan kayyum atamasıyla görevi bırakmak zorunda kaldı.

Belediye 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’ne kadar kayyumlar tarafından ifade edildi. Belediyenin Mart 2020’de 104 milyon 88 bin TL olan Hazine borcu, kayyum idaresinde geçirilen dört yılın ardından 374 milyon 210 bin TL’ye yükseldi. Benzer bir tablo Siirt Belediyesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi iştiraki Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde de yaşandı.

Siirt Belediyesi’ni kazanan HDP’nin adayı Berivan Işık yerine 15 Mayıs 2020 tarihinde kayyum görevlendirildi. Belediyenin kayyumun atandığı Mayıs 2020’de 25 milyon 600 bin TL olan Hazine borcu, 31 Mart 2024 tarihine kadar kayyum idaresinde geçirilen sürede 76 milyon 276 bin TL’ye kadar çıktı. Mart 2019’da Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mızraklı, 8 Nisan 2024 tarihinde yapılan kayyum ataması ile koltuktan kaldırıldı. Belediyede kararlar, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’ne kadar kayyum tarafından alındı. Mızraklı’nın koltuğa oturduğu Mart 2019’da 110 milyon 470 bin TL olan belediyenin en büyük iştiraki Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin borcunun, Nisan 2024 itibarıyla 236 milyon 646 bin TL’ye yükseldiği öğrenildi.