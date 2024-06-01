Seçmen yarın 3 ilçe ve 4 beldede sandığa gidecek

Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Dersim'in Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde belediye başkanı seçilecek. Türkiye genelinde 212 mahallede de seçmen, mahalle muhtarını belirlemek için sandık başında olacak.

Güncel 01.06.2024 09:20 Giriş: 01.06.2024 09:20

Güncelleme: 01.06.2024 09:24 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos