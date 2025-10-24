Seda Apartmanı davasında müteahhit tahliye istedi, mahkeme reddetti

Maraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 45 kişinin hayatını kaybettiği Seda Apartmanı'na ilişkin davada tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, "Neden tutuklu olduğumu anlamıyorum, tahliyeme karar verilmesini istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Babaoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Ocak'a erteledi.

6 Şubat depremlerinde, Maraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Mercimektepe Mahallesi'nde bulunan Seda Apartmanı da yıkıldı. Binanın enkazında, en küçüğü 2,5 yaşında bebek olmak üzere 45 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın müteahhidi, fenni mesulü ve statik proje müellifi Ali Babaoğlu hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ali Babaoğlu SEGBİS aracılığıyla katılırken, taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, dosyanın gönderildiği bilirkişiden henüz raporun ulaşmadığını ifade etti.

"TAHLİYEME KARAR VERİLMESİNİ İSTİYORUM"

Tutuklu sanık Ali Babaoğlu, savunmasında binanın zemininde bulunan iş yeri sahiplerinin ifadelerinin alınmasını talep etti. Babaoğlu, bilgisi dışında iş yerlerinde dört kez tadilat yapıldığını öne sürerek, bu durumun araştırılmasını istedi. Hasta olduğunu ileri süren Babaoğlu, "Neden tutuklu olduğumu anlamıyorum, tahliyeme karar verilmesini istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun sonucunun beklenmesine ve sanık Babaoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Ocak 2026 tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

Müteahhit Ali Babaoğlu'nun Kahramanmaraş'ta yaptığı ve 6 Şubat depremlerinde yıkılan Palmiye Sitesi'nde 151, Seda Apartmanı'nda 45 ve diğer binalarda ise 76 olmak üzere en az 272 kişi yaşamını yitirdi. Ali Babaoğlu hakkında Palmiye Sitesi'yle ilgili tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştı.

O dönem firari olan müteahhit Ali Babaoğlu'nun depremden bir yıl sonra, İzmir'in Çiğli ilçesinde Karşıyaka 7. Noterliği'ne giderek oğlu Mustafa Babaoğlu'na gayrimenkulleri ve araçların satışı ile banka işlemleri gibi birçok konuda vekalet verdiği ortaya çıkmıştı.

Ali Babaoğlu, 23 Ağustos 2024'te İzmir'in Karşıyaka ilçesinde emniyet güçleri tarafından yazlığında havuz başında yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.