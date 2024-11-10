Seda Bakan ve Hadise'den fragman yasağına tepki

Hadise ile Seda Bakan'ın başrollerinde yer aldığı Gain'in yeni dizisi 'Esas Oğlan'ın fragmanı TikTok'ta yasaklandı. Hadise ve Seda Bakan, fragmanın yasaklanmasına tepki gösterdi.

Seda Bakan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Dizimiz Esas Oğlan'ın fragmanı aşk sahneleri yüzünden TikTok'ta yasaklandı. Bu açıklamayı yapmak bile çok üzücü. Çok eğlenceli, samimi, kadınların yaşadıklarını gerçekçi bir dille anlatan romantik komedi türünde bir dizi çektik. Umarım bir gün kadın oyuncular da erkek oyuncular gibi ahlak bekçiliği ve mahalle baskısına maruz kalmadan hayatlarına devam edebilirler" ifadelerini kullandı.

Bakan, şunları söyledi: "Kadına, hayvana, çocuğa şiddetin, her gün filtresiz bir şekilde gözümüze sokulduğu bugünlerde, aşkı ve arkadaşlığı yücelten işler, umuyorum kimsenin filtresine takılmadan özgürce yayınlanabilir çünkü bu dünyada korkulmaması gereken tek şey aşk ve sevgidir. Ve şunu asla unutmayın, bu dünyada hepimiz, o aşk sahnelerinin eseriyiz."

"HİKAYELERİMİZİ ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Hadise ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Kariyerime başladığımdan beri bir kadın olarak özgürce sahne almanın, klip çekmenin mücadelesini veriyorum. Eurovision döneminde klibimin 'erotik' bulunarak yasaklanmasından, 'Sıfır Tolerans' klibime kadar birçok engelle karşılaştım. Erkek sanatçılar kliplerinde öpüşüp sevişirken bu onlara yasak olmuyor ama kadınlar sarılmanın ötesine geçtiğinde 'ahlaksız' oluyor! Zihniyetler değiştikçe ülkemizde her şey güzelleşecek. Yasaklasanız da biz düşüncelerimizi özgürce paylaşmaya ve hikâyelerimizi anlatmaya devam edeceğiz."