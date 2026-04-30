Seda Selek, Halk TV'ye veda etti

Halk TV programcısı Seda Selek, kanala veda etti.

Seda Selek, hafta içi her sabah sunduğu 'Neden-Sonuç' programının bugünkü yayınının sonunda Halk TV'den ayrıldığını duyurarak çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Selek, Halk TV'den ayrılmasıyla ilgili özel bir sebep belirtmedi ve "Bilin ki son derece haklı gerekçelerim var" dedi.

Selek, ekip arkadaşlarının yanı sıra program ortağı Mehmet Tezkan'a da teşekkür etti.

Selek, veda konuşmasında şunları söyledi:

"Halk TV ekranlarındaki son günüm. Bir karar aldım. 2 sene önce de yaşanmıştı benzer bir şey ama şartlarla sizi sıkmak istemiyorum. Bilin ki son derece haklı gerekçelerim var. Bugün son yayınımı yapıyorum. Burada 5 yılım dolmak üzere. A'dan Z'ye her birimde çalışan arkadaşlarıma destekleri için teşekkür ediyorum. Yayın ortağım Mehmet Tezkan'a da teşekkür ediyorum bana kattıkları ve öğrettkileri için. Işın Eliiçin de bu dönem katıldı ve renk kattı. Bazı kararlar ve sonlar kaçınılmaz oluyor."

Seda Selek, televizyonculuk kariyerine devam edip etmeyeceğiyle ilgili bir ifadede bulunmadı.